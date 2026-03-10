El Gobierno Provincial refuerza el operativo de ayuda a las familias afectadas por el temporal

Por disposición del gobernador Elías Suárez, distintos organismos provinciales trabajan de manera coordinada para asistir a las familias afectadas por las precipitaciones registradas en Capital, La Banda y localidades del interior.

Según lo dispuesto por el comité de emergencia y por expresas instrucciones del gobernador de la provincia, Elías Suárez, se continúa desplegando un amplio operativo de ayuda destinado a las familias afectadas por las intensas precipitaciones registradas en los últimos días tanto en la ciudad Capital, La Banda así como en distintos puntos del interior santiagueño.

Las acciones se llevan adelante a través del Ministerio de Desarrollo Social y de manera articulada con diversas áreas del Estado provincial, en el marco de un trabajo coordinado que busca contener la situación en las zonas más comprometidas y brindar respuesta ante el impacto generado por el inusual volumen de lluvias registrado en gran parte del territorio.

El gobernador dispuso que todos los organismos involucrados refuercen su presencia en territorio, priorizando la atención de las familias afectadas, el monitoreo permanente de la situación climática y la implementación de medidas que permitan mitigar las consecuencias del exceso de agua en las distintas localidades.

En ese sentido, desde el Gobierno provincial se estableció como lineamiento central garantizar que la ayuda llegue de manera rápida y efectiva a quienes lo necesiten, sosteniendo además un seguimiento permanente de las zonas más comprometidas hasta que las condiciones vuelvan a la normalidad.

El operativo cuenta con la participación de las áreas operativas de los ministerios de Desarrollo Social, Obras Públicas y Gobierno, junto con la Subsecretaría del Agua, el Consejo Provincial de Vialidad, Recursos Hídricos, la Policía de la Provincia y los equipos de Defensa Civil.

Desde el Ejecutivo provincial se informó que el operativo continuará durante los próximos días, con equipos que permanecerán desplegados en territorio todo el tiempo que sea necesario para garantizar la atención de las familias afectadas y acompañar el proceso de recuperación en cada una de las comunidades alcanzadas por las lluvias.