Con el debut de Falcioni, Atlético se mide ante Aldosivi en Tucumán

Hoy 02:50

Atlético Tucumán recibirá este miércoles a Aldosivi desde las 22.00 en el Estadio Monumental José Fierro, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El partido marcará el debut de Julio César Falcioni como entrenador del Decano, quien vuelve a dirigir luego de más de un año y medio alejado de la actividad.

El histórico entrenador, conocido por su estilo de equipos ordenados y pragmáticos, llega con la misión de reordenar a un Atlético Tucumán golpeado tras la dura derrota 3 a 0 ante Racing como local en la jornada anterior. Aquel encuentro dejó en evidencia problemas defensivos y falta de conexión entre las líneas, aspectos que el nuevo cuerpo técnico buscará corregir rápidamente para empezar a sumar puntos.

En ese contexto, el propio Falcioni, a sus 69 años, anticipó el desafío con una frase que refleja el momento del equipo: “Esperemos poner dos micros: uno delante del otro y empezar a sumar puntos”. El Emperador, con pasos por clubes como Banfield, Boca e Independiente, vuelve así a asumir un desafío de urgencia en el fútbol argentino.

Del otro lado estará un Aldosivi que también atraviesa un presente complicado. El equipo dirigido por Guillermo Farré viene de caer 2 a 0 ante Banfield y acumula cuatro derrotas en ocho fechas, lo que lo dejó en el fondo de la tabla de su zona y también en la tabla anual.

Otro dato preocupante para el conjunto marplatense es su baja producción ofensiva, ya que apenas convirtió dos goles en ocho partidos, una estadística que refleja las dificultades para sostener el dominio territorial y transformarlo en situaciones claras de gol.

Probable formación de Atlético Tucumán: Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari o Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Martín Benítez y Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.

Probable formación de Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Junior Arias y Alan Sosa. DT: Guillermo Farré.