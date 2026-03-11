Independiente Rivadavia defiende la punta ante Barracas Central en Mendoza

La Lepra mendocina recibirá este miércoles desde las 22 en el Bautista Gargantini al Guapo por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El equipo de Alfredo Berti buscará sostener su gran presente en la Zona B.

Hoy 02:55

Independiente Rivadavia y Barracas Central se enfrentarán este miércoles desde las 22.00 en el Estadio Bautista Gargantini, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El conjunto mendocino intentará mantenerse en lo más alto de la Zona B, mientras que el equipo visitante necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación.

La Lepra mendocina atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. El equipo dirigido por Alfredo Berti es líder de su zona y escolta en la tabla anual, además de haberse consolidado como uno de los equipos con identidad más marcada del fútbol argentino. En la jornada pasada igualó ante River Plate en un partido donde, por lo mostrado en el campo, mereció quedarse con la victoria.

Otro punto positivo para el conjunto mendocino fue la confirmación de que Sebastián Villa continuará en el club, luego de que el presidente Daniel Vila descartara una posible salida pese a los rumores de un interés de Boca Juniors. La continuidad del delantero aparece como una noticia clave para sostener el gran inicio de temporada en la denominada Catedral del Parque.

Del otro lado estará Barracas Central, que llega golpeado tras el empate agónico que le sacó Argentinos Juniors en La Paternal. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa había hecho un gran esfuerzo defensivo y se había puesto en ventaja con un golazo de Iván Tapia, pero terminó resignando dos puntos en el cierre del encuentro.

Alejado de los puestos de playoffs, el Guapo necesita volver a ganar si pretende mantener la ilusión de repetir o mejorar la campaña de la temporada pasada, por lo que el duelo en Mendoza aparece como una prueba exigente frente a uno de los líderes del torneo.

Probable formación de Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Logan Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Probable formación de Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.