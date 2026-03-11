Arsenal visita a Bayer Leverkusen con la ilusión de dar el primer paso hacia los cuartos

El equipo de Mikel Arteta, líder de la Premier League, jugará este miércoles en el BayArena con el objetivo de encaminar la serie de octavos de final ante el conjunto alemán.

Hoy 03:15

El Arsenal visitará este miércoles al Bayer Leverkusen en el BayArena, en el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Mikel Arteta, líder de la Premier League, buscará comenzar la serie con una victoria que lo acerque a los cuartos de final.

El conjunto londinense atraviesa un gran momento y mantiene intactas sus aspiraciones en cuatro competiciones: la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la EFL Cup, cuya final disputará el 22 de marzo ante el Manchester City de Pep Guardiola.

En la previa del encuentro, Arteta remarcó la ambición de su equipo, aunque con cautela: “Me preparo lo mejor posible para todo e intento inspirar a mis jugadores. En fútbol hay que demostrar las cosas cada día”. Para este compromiso, el entrenador recuperará a William Saliba, quien superó su lesión y volverá al once titular.

Además, regresarán al equipo inicial Martín Zubimendi, Gabriel Magalhães y Declan Rice, que habían sido preservados en la victoria 2-1 ante el Mansfield Town por los octavos de final de la FA Cup. La principal baja será Martin Ødegaard, mientras que Leandro Trossard y Riccardo Calafiori permanecen en duda.

El partido también tendrá un condimento especial para Kai Havertz y Piero Hincapié, futbolistas del Arsenal que se enfrentarán a su ex equipo, el Bayer Leverkusen. Además, el conjunto inglés ya conoce su próximo rival en la FA Cup, donde se medirá ante Southampton en los cuartos de final.

Por su parte, el Leverkusen llega con un presente irregular en la Bundesliga, donde marcha sexto y viene de empatar 3-3 ante el SC Freiburg. A pesar de ello, su entrenador Kasper Hjulmand se mostró confiado en la previa del choque europeo.

“El Arsenal es el gran favorito y quizás el mejor equipo de Europa en estos momentos, pero ya hemos jugado muy bien ante grandes equipos. En fútbol todo es posible. Estamos entre los 16 mejores y tenemos que disfrutarlo con nuestra afición”, señaló el técnico del conjunto alemán.