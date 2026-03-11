Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 MAR 2026 | 23º
X
Somos Deporte

En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen con la ilusión de dar el primer paso hacia los cuartos

El equipo de Mikel Arteta, líder de la Premier League, jugará este miércoles en el BayArena con el objetivo de encaminar la serie de octavos de final ante el conjunto alemán.

Hoy 16:45

El Arsenal visitará este miércoles al Bayer Leverkusen en el BayArena, en el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Mikel Arteta, líder de la Premier League, buscará comenzar la serie con una victoria que lo acerque a los cuartos de final.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Champions League Club Arsenal FC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alerta amarillo por tormentas fuertes en Santiago del Estero: prevén lluvias intensas y ráfagas de viento
  2. 2. Muerte del financista: cartas de despedida, acreedores y dólares en negro
  3. 3. Boca y San Lorenzo afrontan un nuevo clásico en la Bombonera
  4. 4. Simularon ser empleados de una billetera virtual y estafaron a una joven por casi $5 millones
  5. 5. Quién era el sospechoso que murió tras tirotearse con la Policía en una “pool party”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT