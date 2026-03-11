En vivo: Real Madrid y Manchester City abren una serie de alto voltaje en la Champions

El Merengue recibirá este miércoles al City en el Santiago Bernabéu por la ida de los octavos de final. El equipo español tendrá varias bajas importantes para el primer duelo de la serie.

Hoy 17:00

El Real Madrid y el Manchester City protagonizarán este miércoles un nuevo capítulo de una de las rivalidades más atractivas del fútbol europeo. Ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Santiago Bernabéu por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, en una serie que muchos consideran una final anticipada.

