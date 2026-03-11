Pese al gol de Enzo, PSG vapuleó al Chelsea en París por la Champions

El equipo francés se impuso con contundencia por 5 a 2 en el Parque de los Príncipes por la ida de los octavos de final. La serie se define en Londres.

Hoy 18:53

El Paris Saint‑Germain dio un paso enorme hacia los cuartos de final de la UEFA Champions League tras golear 5-2 a Chelsea FC en el duelo de ida de los octavos. A pesar de una gran actuación de Enzo Fernández, autor de un gol y una asistencia, el conjunto inglés terminó desmoronándose ante el poder ofensivo del equipo francés.

El equipo dirigido por Luis Enrique mostró nuevamente su enorme potencial ofensivo. El marcador se abrió con un gran tanto de Bradley Barcola, pero el Chelsea reaccionó rápidamente gracias a la participación del mediocampista argentino. Desde la izquierda, Enzo Fernández lanzó un preciso pase largo que encontró a Malo Gusto, quien ingresó al área y definió para el 1-1.

El partido mantuvo un ritmo frenético y antes del descanso el PSG volvió a golpear. Tras una atajada de Matvey Safonov que evitó el segundo gol del Chelsea, el conjunto parisino salió rápido de contra y Ousmane Dembélé recorrió gran parte del campo para marcar un golazo y poner nuevamente en ventaja a los locales.

En el complemento, Enzo volvió a aparecer. Tras una corrida por la izquierda de Pedro Neto, el argentino llegó desde atrás al punto del penal y definió con precisión para establecer el 2-2 parcial, coronando una gran jugada colectiva y una carrera sin pelota de varios metros.

Sin embargo, cuando el empate parecía acomodar el partido, el Chelsea comenzó a desordenarse. Errores en la salida del arquero Filip Jørgensen terminaron siendo determinantes y el PSG no perdonó. En el tramo final, Khvicha Kvaratskhelia apareció con un doblete que selló la goleada 5-2.

La reacción del mediocampista argentino fue evidente en varios momentos del partido, reclamando mayor inteligencia para evitar riesgos innecesarios en la salida. Con este resultado, el PSG quedó muy cerca de la clasificación, mientras que el Chelsea necesitará una remontada histórica en la revancha para seguir con vida en la Champions.