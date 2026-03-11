PSG y el Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho se enfrentan en París por la Champions

El equipo francés recibirá este miércoles al conjunto inglés desde las 17 en el Parque de los Príncipes por la ida de los octavos de final.

Hoy 03:20

El Paris Saint-Germain y el Chelsea se enfrentarán este miércoles desde las 17.00 en el Parque de los Príncipes, en el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto parisino intentará comenzar con ventaja en casa ante un rival que fue uno de los mejores de la fase regular.

El PSG, vigente campeón de la Champions, tuvo que atravesar el repechaje para meterse en esta instancia luego de finalizar 11° en la fase de liga con 14 puntos. El equipo dirigido por Luis Enrique superó una serie muy pareja frente al AS Monaco: ganó 3-2 como visitante y luego empató 2-2 en París, resultado que le permitió avanzar a los octavos tras un cierre cargado de tensión.

El conjunto francés mantiene la base del plantel que conquistó el título en 2025, cuando protagonizó una histórica final al imponerse 5-0 ante el Inter Milan. Con ese antecedente reciente, los parisinos buscarán repetir la historia y volver a pelear por la Orejona.

Del otro lado estará el Chelsea, que accedió directamente a los octavos de final luego de finalizar sexto en la fase de liga con 16 puntos, evitando así los playoffs. El equipo dirigido por Liam Rosenior llega con confianza, aunque el sorteo no fue favorable y deberá enfrentarse a uno de los equipos más fuertes de Europa en esta primera serie eliminatoria.

La principal duda en el conjunto londinense pasa por la situación del joven brasileño Estêvão Willian, de 18 años, quien se recupera de un desgarro en los isquiotibiales y todavía no está en condiciones de volver. De hecho, el delantero no fue convocado en el último partido ante Wrexham AFC por la FA Cup, y su presencia en París quedó descartada.

Probable formación de PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

Posible formación de Chelsea: Filip Jørgensen; Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; João Pedro. DT: Liam Rosenior.