El Inter Miami de Messi visita a Nashville SC en el inicio de los octavos de la Concachampions

El equipo de Mascherano jugará este miércoles en el Geodis Park el primer duelo de la serie por la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Hoy 03:25

Nashville SC y Inter Miami CF se enfrentarán este miércoles en el Geodis Park, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El encuentro comenzará a las 20:30 y marcará el inicio de una serie que se definirá la próxima semana en Florida.

El conjunto de Miami llega con buenas sensaciones en el arranque de la temporada. El equipo liderado por Lionel Messi viene de dos victorias consecutivas en la Major League Soccer. En su último compromiso, las Garzas remontaron para vencer 4-2 a Orlando City SC, con un doblete del capitán argentino, y luego superaron 2-1 a D.C. United, resultados que consolidaron un inicio prometedor en la temporada.

Por su parte, Nashville SC también llega con confianza luego de imponerse 3-1 ante Minnesota United FC en su último partido de liga. El conjunto estadounidense intentará aprovechar la localía en Tennessee para sacar ventaja en el primer capítulo de una serie que promete ser muy pareja.

El historial reciente entre ambos equipos refleja encuentros muy abiertos. En los playoffs de la MLS 2025 se enfrentaron tres veces, con dos triunfos para Inter Miami —incluido un contundente 4-0— y una victoria para Nashville, lo que alimenta una rivalidad que vuelve a sumar un nuevo capítulo ahora en el escenario internacional.