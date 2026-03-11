Conmoción en Suiza por el incendio de un colectivo que provocó la muerte de seis personas

Un trágico incendio en un autobús en Kerzers, Suiza, dejó seis muertos y varios heridos. La policía investiga si fue provocado intencionadamente, mientras se revelan detalles inquietantes sobre el suceso.

Hoy 06:01

La policía está llevando a cabo una investigación para determinar si el incendio de un autobús en Kerzers, una localidad situada al oeste de la capital suiza, fue provocado de manera deliberada. Este siniestro, que tuvo lugar el martes por la noche, ha dejado un saldo de al menos seis personas fallecidas.

El portavoz de la policía del cantón de Friburgo, Frédéric Papaux, indicó que se está considerando la posibilidad de un "acto voluntario" que podría haber desencadenado el incendio. Este incidente ha conmocionado a la comunidad, dado que recordó a un trágico evento en el que 41 jóvenes perdieron la vida en un incendio durante la Nochevieja en Crans-Montana.

En el incidente, además de los seis fallecidos, cinco personas resultaron heridas, algunas de gravedad. La policía local ha recibido informes sobre una persona que supuestamente se habría rociado con un líquido inflamable dentro del autobús, lo que podría haber causado el fuego. Sin embargo, esta información aún forma parte de la investigación en curso, según lo declarado por Christa Bielmann, representante de la policía de Friburgo, a la emisora suiza SRF.

El presidente suizo, Guy Parmelin, expresó su pesar a través de una publicación en X, lamentando la pérdida de vidas en este grave incidente. "Me conmociona y entristece que una vez más personas hayan perdido la vida en un grave incendio en Suiza. Se están investigando las circunstancias. Ofrezco mis condolencias a las familias de quienes murieron en Kerzers", señaló.

Martial Pugin, jefe de comunicaciones de la policía cantonal de Friburgo, descartó la posibilidad de que se trate de un ataque terrorista, enfatizando que no había indicios que sugirieran tal motivación. El autobús, que era parte del servicio de transporte regional operado por PostBus, estaba completamente envuelto en llamas cuando los equipos de rescate llegaron al lugar.

"Estamos profundamente conmovidos por esta trágica noticia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y todas sus familias", manifestó PostBus en un comunicado. Las imágenes del lugar mostraban el vehículo en llamas, lo que generó una gran alarma en la comunidad.

El gobierno regional informó que los equipos de rescate, al llegar, encontraron el autobús totalmente consumido por el fuego. Tres personas con heridas graves fueron trasladadas a hospitales cercanos, mientras que otras dos recibieron atención médica en el lugar. La identificación de las víctimas podría demorar varios días, según indicaron las autoridades.

El autobús calcinado fue retirado durante la noche, permitiendo que el tráfico en la zona se normalizara a partir de la mañana del miércoles. La investigación continúa para esclarecer los detalles del incidente y determinar las causas del incendio.