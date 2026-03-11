Preocupación por la salud mental de Agostina Páez: "Está con depresión"

Su padre, Mariano Páez, confirmó que la abogada santiagueña acusada de injuria racial atraviesa un cuadro depresivo y que comenzó terapia de manera online con un profesional. El 24 habrá una audiencia clave con el juez.

A más de tres meses de permanecer en Brasil sin poder regresar al país, la situación de Agostina Páez, la influencer y abogada santiagueña acusada de injuria racial en Río de Janeiro, continúa sin resolverse y la causa judicial avanza lentamente en la Justicia brasileña.

Mientras la investigación sigue abierta y aún no hay una definición judicial, la prolongada espera comenzó a impactar en el estado emocional de la joven, quien permanece lejos de su familia y de su entorno habitual.

Su padre, Mariano Páez, volvió a dialogar con EL LIBERAL y reveló que la situación derivó en un cuadro de depresión, motivo por el cual Agostina comenzó recientemente un tratamiento psicológico de manera virtual.

“Agostina empezó terapia online y su psicólogo le dijo que está atravesando un cuadro de depresión. Está muy triste y muy angustiada”, expresó.

La joven permanece en Río de Janeiro desde el 14 de enero, cuando se produjo un incidente en un bar del barrio de Ipanema. Según la denuncia, allí mantuvo una discusión con un mozo del lugar, quien posteriormente la acusó de haber realizado expresiones racistas, lo que derivó en la causa judicial que hoy le impide abandonar el país.

Temor y amenazas en redes sociales

De acuerdo con su padre, la situación se volvió aún más difícil en las últimas semanas. Agostina debió cambiar de lugar de residencia para trasladarse a un sitio más seguro, debido a las amenazas que recibe a través de redes sociales.

“Ahora volvió a quedarse sola. Se mudó a un lugar más seguro, pero las amenazas constantes que recibe la tienen muy preocupada”, relató Páez.

El hombre explicó que, en medio de la incertidumbre, su hija atraviesa momentos de gran angustia. “Hay días en los que no quiere hablar con nadie. Yo trato de hacerle videollamadas todo el tiempo, pero para ella es muy difícil. Tiene miedo y la causa avanza muy lentamente”, señaló.

Frente a este escenario, la joven comenzó asistencia psicológica con un profesional argentino, quien la acompaña de manera virtual. “Él le dijo que está atravesando una depresión. Esperamos que con esta ayuda pueda mejorar”, agregó.

Audiencia clave en la causa

En relación al proceso judicial, Mariano Páez confirmó que ya fue fijada una audiencia para el próximo 24, instancia en la que el juez deberá analizar los planteos realizados por la defensa.

Además, informó que su hija cambió recientemente de representación legal y que ahora la causa está a cargo de la Dra. Carla Junqueira y el Dr. Sebastián Robles.

Según explicó, Agostina se mostró más tranquila tras el cambio de abogados. “Está un poco más animada con la representación de la doctora Junqueira, que viajó desde Argentina a Brasil. Ayer almorzaron juntas y Agostina ya firmó el poder para que la represente”, comentó.

Asimismo, adelantó que este jueves la joven y su abogada serán recibidas nuevamente por el cónsul argentino en Río de Janeiro, quien sigue de cerca el caso.

Un proceso judicial sin definiciones

Finalmente, Páez se refirió al acompañamiento que recibieron desde distintos sectores, entre ellos el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, que había manifestado su preocupación por la situación.

“Hemos recibido ayuda de muchas personas e instituciones. Todos han hecho su parte, pero lamentablemente hasta ahora no fue suficiente”, sostuvo.

El padre de Agostina remarcó que el sistema judicial brasileño tiene normas distintas, lo que complica los tiempos del proceso. “Las leyes allá son diferentes y por ahora no hay una resolución”, concluyó.