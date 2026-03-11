Lanzaron el tráiler de "In the grey", el nuevo thriller de acción de Guy Ritchie

La película está protagonizada por Jake Gyllenhaal, Henry Cavill y Eiza González. El film, que combina espionaje, estrategia y combate.

Hoy 07:23

La productora Black Bear Pictures presentó el tráiler de “En la zona gris” (In the Grey), un thriller de acción escrito y dirigido por Guy Ritchie que cuenta con un elenco encabezado por Jake Gyllenhaal, Henry Cavill y Eiza González. El reparto también incluye a Rosamund Pike y Carlos Bardem.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia sigue a un equipo secreto de agentes de élite que trabaja en las sombras, especializado tanto en operaciones armadas como en maniobras de influencia y poder. La trama comienza cuando un tirano se apodera de una fortuna de mil millones de dólares, lo que lleva a que el grupo reciba la misión de recuperarla.

Lo que inicialmente parece un golpe casi imposible termina transformándose en un conflicto mucho más grande, donde los protagonistas deberán enfrentarse a una guerra de estrategia, engaños y supervivencia.

La película fue financiada y producida por Black Bear Pictures y se filmó en las Islas Canarias durante el otoño de 2023.

En un principio, el estreno en Estados Unidos estaba previsto para enero de 2025 bajo la distribución de Lionsgate, pero finalmente la propia Black Bear se encargará del lanzamiento el próximo 15 de mayo. La compañía comenzó recientemente a distribuir directamente sus producciones en el mercado estadounidense, como ya ocurrió con “Christy: El combate de su vida” y “Shelter: El protector”.

Por el momento, no se confirmó una fecha de estreno para Argentina ni otros países de la región, ya que Diamond Films, una de las distribuidoras vinculadas al proyecto, aún no anunció el calendario internacional.