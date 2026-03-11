Tras las intensas lluvias, realizan un operativo en Villa Zanjón para asistir a los vecinos afectados

Las fuertes precipitaciones provocaron anegamientos en distintos sectores de la provincia. Equipos de la Comisión Municipal y de Defensa Civil trabajan en la asistencia a los vecinos damnificados.

Hoy 07:51

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones en distintos sectores de Villa Zanjón, especialmente en la zona de Zanjón y el canal San Martín, lo que motivó la puesta en marcha de un operativo de asistencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada, la Comisión Municipal de Villa Zanjón, junto a personal de Defensa Civil, comenzó a trabajar en los sectores más afectados por el temporal.

Desde las primeras horas se dispusieron recorridos y tareas de relevamiento para evaluar la situación en cada zona y atender las necesidades de los vecinos que sufrieron las consecuencias de las precipitaciones.

El operativo es encabezado por el comisionado municipal, Carlos Enrique Brescia, quien supervisa personalmente los trabajos y coordina las acciones junto a los equipos que intervienen en el lugar.

Desde la Comisión Municipal señalaron que continuarán con las tareas en el territorio con el objetivo de acompañar a los vecinos y brindar respuestas ante las emergencias climáticas que afectan a la comunidad.