Por el fuerte temporal, Tucumán suspendió las clases hasta el viernes

La medida fue oficializada por el Ministerio de Educación de la vecina provincia mediante la Resolución N° 472/5, luego de varias jornadas de intensas lluvias e inundaciones que afectan a la región.

Hoy 08:02

La vecina provincia de Tucumán atraviesa varias jornadas de intensas lluvias que provocaron inundaciones, crecidas de ríos y serias dificultades para la circulación en distintas localidades. En este marco, las autoridades dispusieron la suspensión de las clases en todos los establecimientos educativos de la provincia.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Educación mediante la Resolución N° 472/5, firmada por la ministra Susana Montaldo. Según se detalla en el texto oficial, la suspensión rige desde el 10 de marzo y hasta el viernes 13 inclusive y alcanza a “todos los establecimientos educativos públicos y privados dependientes de la cartera educativa en el territorio provincial”.

Si bien en una primera instancia se había dispuesto la suspensión de actividades únicamente en seis departamentos del sur de la provincia, con el avance del temporal, las autoridades advirtieron que las tormentas comenzaron a afectar también al resto del territorio tucumano.

Mientras tanto, las lluvias continúan generando inconvenientes en distintos puntos de la provincia y las autoridades mantienen el monitoreo de la situación ante la evolución de las condiciones climáticas durante los próximos días.

Fuerte temporal en Tucumán

Según informó el secretario de Obras Públicas del municipio, Miguel Abboud, la situación dentro de la ciudad se mantiene controlada, aunque el sistema de drenaje funciona cerca de su capacidad máxima.

Los anegamientos en varias localidades cercanas a Juan Bautista Alberdi obligaron a las autoridades municipales a concentrar sus esfuerzos en la asistencia a los vecinos afectados. “La situación es complicada. En este momento lo principal es asistir a la gente, porque no se puede hacer mucho más que eso”, explicó Abboud.

De acuerdo al funcionario, algunos barrios registraron problemas por la acumulación de agua, aunque la cantidad de evacuados fue reducida. “Solo 10 personas han sido evacuadas”, detalló. Además, agregó que hubo personas que no quisieron salir de sus casas y se las ayudó ahí.

A su vez, las intensas lluvias provocaron el desborde del Dique Escaba. Según reportes oficiales, el fuerte aumento del caudal se debe a las lluvias persistentes, que obligaron a abrir de forma completa las válvulas de escape y las aliviadoras en el dique.

Los mayores inconvenientes se registraron en localidades del sur de la provincia y en zonas rurales del departamento. Entre los sectores más afectados, el funcionario mencionó a Donato Álvarez y Villa Belgrano. También indicó que en algunos puntos el agua llegó a cruzar las rutas, lo que complicó la circulación.