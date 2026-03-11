Preocupación: Catamarca confirmó el primer caso de chikungunya

La paciente no registra antecedentes de viaje ni contacto con viajeros, y no cuenta con antecedentes de dengue previo, precisaron las autoridades de la vecina provincia.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca dio a conocer la confirmación del primer caso de Chikungunya en Catamarca. Se trata de una paciente de sexo femenino, de 40 años de edad, domiciliada en la zona Este de la Capital, que presentó un cuadro compatible con la enfermedad y que actualmente se encuentra clínicamente estable, con evolución favorable.

La paciente no presenta comorbilidades, no registra antecedentes de viaje ni contacto con viajeros, y no cuenta con antecedentes de dengue previo, informa El Esquiú de Catamarca.

En el marco del seguimiento epidemiológico, se identificó un conviviente menor de edad que presentó síntomas compatibles, por lo que se encuentra bajo evaluación y seguimiento por parte del equipo de salud. El resto de los convivientes no presenta síntomas hasta el momento.

A partir de la notificación del caso, el equipo de salud activó los protocolos correspondientes de vigilancia epidemiológica con el objetivo de prevenir nuevos contagios.

En este marco, se realizarán acciones de control focal y bloqueo sanitario en la zona, las cuales se llevarán adelante cuando las condiciones climáticas lo permitan, a fin de garantizar la efectividad de las tareas.

Alerta por aumento de casos sospechosos

Ayer, el Ministerio de Salud de la provincia emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos sospechosos de fiebre chikungunya en el país.

Durante la temporada en curso se notificaron 2217 casos sospechosos de fiebre chikungunya, de los cuales 47 corresponden a casos confirmados y probables.

Los casos notificados en CABA, Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Entre Ríos presentaron antecedente de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba, por lo que se clasifican como casos importados.

En la provincia de Salta se identificaron 51 casos, la mayoría sin antecedente de viaje, lo que confirma la presencia de transmisión local.

Asimismo, se notificaron 2 casos confirmados sin antecedente de viaje en la localidad Yerba Buena, provincia de Tucumán.

En este contexto, la Dirección de Epidemiología recomienda a todas aquellas personas que viajen a los lugares con transmisión o presencia del vector extremar los cuidados para evitar las picaduras de mosquitos (uso continuo de repelente, vestir ropa amplia y clara).

En caso de presentar síntomas como fiebre de inicio súbito, dolor de cuerpo y/o cefalea, consultar inmediatamente en el centro de salud más cercano a su domicilio, comunicando su antecedente de viaje.