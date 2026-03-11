"Si vas a Estados Unidos a buscar inversiones ¿se necesita atacar a los empresarios locales?"

Así se refirió el licenciado Osvaldo Granados al ataque del presidente Javier Milei en la apertura de la Argentina Week en Nueva York, cuando atacó a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

Hoy 08:21

El periodista y analista económico Osvaldo Granados cuestionó el discurso del presidente Javier Milei durante la apertura de la Argentina Week en Nueva York, en el que el mandatario volvió a criticar públicamente a empresarios argentinos como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

Durante su columna de este miércoles en Radio Panorama, Granados planteó dudas sobre la conveniencia de ese tipo de declaraciones en un contexto en el que el país busca atraer capitales internacionales.

“Hay cosas que me cuesta entender. Si vas a Estados Unidos y están los gobernadores tratando de vender Vaca Muerta, el gas entre otros proyectos, y además el Banco Mundial dice que tiene millones de dólares para prestar, uno intenta mostrar qué necesita el país”, expresó.

En ese sentido, el analista consideró que no resulta apropiado cuestionar a empresarios locales en un escenario orientado a captar inversiones.

“Durante el discurso atacás otra vez a Rocca y a la gente de Fate. ¿A quién le importa eso? Eso es para la interna. Si estás vendiendo a la Argentina afuera, ¿a quién le interesa esa discusión? ¿Hay necesidad de hacerlo en un lugar así? No le encuentro sentido”, sostuvo.

Granados también remarcó que, mientras se desarrollaba el evento, los gobernadores argentinos estaban intentando promover proyectos productivos para atraer inversiones. “Los gobernadores buscan inversiones”, enfatizó.

Inflación y dificultades para llevarla a cero

Durante su análisis, Granados también mencionó las explicaciones que dio recientemente el economista Miguel Ángel Broda sobre las dificultades para llevar la inflación a niveles cercanos a cero.

Según recordó, Broda señaló que en países como Uruguay y Colombia, durante las décadas de 1980 y 1990, se logró reducir inflaciones muy altas, aunque el proceso hasta alcanzar niveles mínimos llevó varios años.

El principal obstáculo, explicó Granados, es lo que los economistas llaman “inercia inflacionaria”. Esto ocurre cuando distintos precios y contratos de la economía están indexados a la inflación.

“Si tenés jubilaciones, plazos fijos, bonos, tarifas de transporte, combustibles y hasta la banda cambiaria ajustándose por inflación, es muy difícil que la inflación llegue rápidamente a cero”, explicó el periodista al resumir el planteo del economista.

En ese marco, sostuvo que ese fenómeno explica por qué los procesos de estabilización suelen ser graduales, incluso cuando se logra reducir significativamente el ritmo de aumento de los precios.