Six Sex lanza “UTF: Introducción”, un doble single que adelanta su nueva etapa artística

La artista presentó las canciones “Ultra Terrorific Fantasy” y “Not ur mom”, dos temas que ya habían sido anticipados en vivo y que marcan el inicio de una nueva etapa creativa en medio de su gira internacional.

Hoy 08:36

La artista Six Sex lanzó “UTF: Introducción”, un doble single compuesto por las canciones “Ultra Terrorific Fantasy” y “Not ur mom”, que ya habían sido adelantadas durante su show en C Art Media y a través de sus redes sociales, donde generaron gran expectativa entre sus seguidores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El estreno se produce en plena gira mundial de la cantante y a pocos días de su presentación en el Lollapalooza Argentina, en un contexto de fuerte crecimiento internacional y con varias fechas agotadas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Según explicaron desde su equipo, “UTF: Introducción” funciona como una carta de presentación del universo artístico de Six Sex, combinando sonidos de clubbing contemporáneo, sensualidad y una estética desafiante.

Por un lado, “Ultra Terrorific Fantasy” aparece como una descarga de energía intensa, con sintetizadores agresivos, bajos potentes y una percusión acelerada que construyen una propuesta pensada para la pista de baile y los ambientes electrónicos más extremos.

En contraste, “Not ur mom” muestra un costado más hipnótico y refinado dentro del electro-pop, sostenido por un ritmo envolvente y una interpretación vocal cargada de actitud, que refuerza el magnetismo escénico de la artista.

Con este lanzamiento, Six Sex amplía su propuesta estética y reafirma su posición como una de las figuras más disruptivas de la escena alternativa actual. El doble single funciona como la puerta de entrada a una nueva etapa creativa, marcada por la experimentación sonora y una fuerte identidad visual y performática.

En paralelo, la cantante continúa consolidando su proyección internacional con una gira que incluirá presentaciones en Argentina, México, Chile, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, España, Francia, Alemania y Reino Unido.

Dentro de ese recorrido, Six Sex ya participó en festivales como Cosquín Rock (Argentina) y EDC (México), y próximamente se presentará en Lollapalooza (Argentina y Chile), Asunciónico (Paraguay), Estéreo Picnic (Colombia), Primavera Sound (España), We Love Green (Francia), Magma (Alemania), Riverland (España) y Body Movements (Reino Unido).