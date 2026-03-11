Anya Taylor-Joy podría sumarse a la nueva película de El Señor de los Anillos

La actriz estaría en negociaciones para participar en “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, el próximo proyecto cinematográfico ambientado en la Tierra Media que desarrolla Warner Bros.

Hoy 09:01

La actriz Anya Taylor-Joy podría incorporarse al elenco de “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, la nueva película del universo de El Señor de los Anillos que prepara Warner Bros.. Según versiones de la industria, la intérprete se encontraría en conversaciones para participar en el proyecto, aunque su incorporación todavía no fue confirmada oficialmente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El film forma parte del regreso de la franquicia al cine en acción real, luego de varios años en los que la historia del mundo creado por J.R.R. Tolkien tuvo presencia principalmente en televisión con la serie “The Rings of Power”.

La película fue anunciada en 2024 y desde entonces se difundieron pocos detalles sobre el desarrollo del proyecto.

De acuerdo con la información disponible, “The Hunt for Gollum” se ubicará cronológicamente antes de los hechos narrados en “La Comunidad del Anillo”.

La trama se centrará en la búsqueda de Gollum por parte de Aragorn, quien en ese momento todavía es conocido como Trancos. La misión surge a pedido de Gandalf, que intenta localizar a la criatura antes de que Sauron descubra la relación entre el Anillo Único y Bilbo Bolsón.

Ese período de la historia de la Tierra Media apenas fue mostrado en las películas originales dirigidas por Peter Jackson, por lo que el nuevo film buscará ampliar ese momento de la cronología.

El posible personaje de Anya Taylor-Joy

Según los rumores, Anya Taylor-Joy estaría negociando para interpretar al personaje femenino principal de la película, aunque ese rol aún no fue confirmado por los productores.

Entre las versiones que circulan en el sector, una de las hipótesis más mencionadas señala que podría interpretar a Arwen, personaje que fue interpretado por Liv Tyler en la trilogía cinematográfica original.

Anya Taylor-Joy

Otra posibilidad es que se trate de un personaje nuevo, creado específicamente para ampliar la historia en esta etapa de la Tierra Media.

Por el momento, ni el estudio ni el equipo de producción confirmaron el reparto oficial de la película.