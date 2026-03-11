Soles y Lunas se presenta en el CCB con un espectáculo imperdible

Será este viernes 13, a las 20.30, con entrada libre y gratuita.

Hoy 09:32

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará al grupo vocal femenino Soles y Lunas, este viernes 13 de marzo, a las 20. 30 horas, iniciando la celebración de los 20 años de vigencia en la música y el canto.

El espectáculo es un recorrido musical desde sus inicios en 2016 hasta la actualidad, en los que han cimentado el compromiso y amor por la identidad en la música de Santiago del Estero.

Roxana Alieno, Tere Pereyra, Patricia Herrera y Daniela Anríqez, acompañadas por Martín López, José María Gómez, Juan Pablo Barquín y músicos y bailarines convocados, brindarán un concierto pleno de talento, brillo y color.

El CCB invita a la familia santiagueña a un nuevo momento de contacto pleno con el arte.