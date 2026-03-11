Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 MAR 2026 | 0º
X
Espectaculos

Soles y Lunas se presenta en el CCB con un espectáculo imperdible

Será este viernes 13, a las 20.30, con entrada libre y gratuita.

Hoy 09:32
Soles y Lunas.

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará al grupo vocal femenino Soles y Lunas, este viernes 13 de marzo, a las 20. 30 horas, iniciando la celebración de los 20 años de vigencia en la música y el canto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El espectáculo es un recorrido musical desde sus inicios en 2016 hasta la actualidad, en los que han cimentado el compromiso y amor por la identidad en la música de Santiago del Estero.

Roxana Alieno, Tere Pereyra, Patricia Herrera y Daniela Anríqez, acompañadas por Martín López, José María Gómez, Juan Pablo Barquín y músicos y bailarines convocados, brindarán un concierto pleno de talento, brillo y color.

El CCB invita a la familia santiagueña a un nuevo momento de contacto pleno con el arte.

TEMAS Centro Cultural del Bicentenario CCB

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alerta amarillo por tormentas fuertes en Santiago del Estero: prevén lluvias intensas y ráfagas de viento
  2. 2. Quién era el sospechoso que murió tras tirotearse con la Policía en una “pool party”
  3. 3. Muerte del financista: cartas de despedida, acreedores y dólares en negro
  4. 4. Boca y San Lorenzo afrontan un nuevo clásico en la Bombonera
  5. 5. Simularon ser empleados de una billetera virtual y estafaron a una joven por casi $5 millones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT