Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana: se conoció el tráiler del especial por los 20 años

El homenaje incluirá material nunca visto, escenarios recreados de la serie y la participación de la Leyenda Disney frente a una audiencia en vivo.

Hoy 09:44

Disney+ estrenará el próximo 24 de marzo un especial conmemorativo titulado Hannah Montana 20th Anniversary Special, exactamente dos décadas después de que la serie original debutara en Disney Channel.

El programa reunirá material inédito, recreaciones de sets emblemáticos y la presencia de Miley Cyrus, quien retomará por primera vez en 15 años su icónico personaje.

El especial será grabado frente a una audiencia en vivo y contará con una entrevista a Cyrus conducida por Alex Cooper, conocida por su podcast Call Her Daddy.

La producción quedó a cargo de HopeTown Entertainment y Unwell Productions, con ambas como productoras ejecutivas.

Según anunció Disney, el programa incluirá momentos icónicos revisitados, metraje nunca antes visto y “notas familiares que encuentran su camino de regreso al centro de atención”.

Entre los elementos que recreará el especial figuran escenarios reconocibles como el salón de la familia Stewart y el vestidor de Hannah Montana.

La serie juvenil se emitió entre 2006 y 2011 a lo largo de cuatro temporadas, acumulando cuatro nominaciones al Emmy en la categoría de mejor programa infantil.

La serie seguía a Miley Stewart, una adolescente residente en Malibú, California, que llevaba una doble vida como la famosa cantante pop.

La franquicia también dio origen a Hannah Montana: La película, estrenada en cines en abril de 2009 durante la tercera temporada del programa.

El elenco original incluyó a Emily Osment en el papel de Lilly Truscott, la mejor amiga de Hannah; Mitchel Musso como Oliver Oken; Billy Ray Cyrus, padre de Miley en la vida real, interpretando a Robby, el padre de la protagonista; Jason Earles como su hermano Jackson; y Moisés Arias en el rol de Rico Suave, el gerente del local Rico’s Surf Shop.

Miley Cyrus es la persona más joven en ser nombrada "Leyenda de Disney"

A lo largo de sus cuatro temporadas, la serie recibió visitas destacadas de figuras como Dolly Parton, Selena Gomez, los Jonas Brothers, Dwayne La Roca Johnson, Larry David, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Kelly Ripa y Lisa Rinna.

Miley Cyrus, quien comenzó su carrera en Disney Channel a los 13 años, se refirió al significado del especial en el comunicado oficial de Disney.

“Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de muchos fanáticos”, declaró la artista.

Y agregó: “El hecho de que todavía signifique tanto para las personas después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este ‘Hannahversary’ es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han acompañado durante 20 años”.

La presidenta de Disney Branded Television, Ayo Davis, destacó en el mismo comunicado que "Hannah Montana abrió la puerta para que muchos fans soñaran en grande, cantaran fuerte y abrazaran todas sus facetas".

Davis señaló que trabajar con Cyrus en este especial “es un sueño” y que el objetivo es que sea “una carta de amor para los fans, que siguen tan apasionados hoy como cuando la serie debutó”.

La vigencia de la franquicia se refleja también en cifras concretas: el catálogo de Hannah Montana en Disney+ superó las 500 millones de horas de reproducción a nivel global.

Desde el 19 de febrero, la plataforma ofrece una transmisión continua de las cuatro temporadas y dos películas derivadas.

El especial estará disponible exclusivamente en Disney+ a partir del 24 de marzo.