Anegamientos tras el temporal obligaron a interrumpir el tránsito en la Ruta 34 norte

La medida fue dispuesta por Vialidad Nacional tras constatar la acumulación de agua sobre un desvío de unos 600 metros a la altura de Gobernador Garmendia. Recomiendan utilizar rutas alternativas.

Hoy 09:48

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron el corte total del tránsito en la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Gobernador Garmendia, debido a la acumulación de agua sobre la calzada.

La medida fue informada por Vialidad Nacional, a través del 16° Distrito de Santiago del Estero, luego de constatar que las precipitaciones que afectaron al norte de la provincia y el este de Tucumán generaron un importante anegamiento en un desvío existente en la zona.

Según detallaron, el escurrimiento de agua produjo una acumulación sobre un tramo de aproximadamente 600 metros, lo que impide la circulación segura de todo tipo de vehículos.

Ante esta situación, desde el organismo recomendaron a los conductores utilizar rutas alternativas para evitar inconvenientes durante los desplazamientos.

Entre las opciones sugeridas se encuentra la Ruta Nacional 9, que conecta las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta. También se puede optar por la Ruta Provincial 130, que une Pozo Hondo con Isca Yacu y Las Cejas.

En tanto, los automovilistas que se dirigen desde el norte del país hacia la región deberán desviarse por la Ruta 9, pasando por Rosario de la Frontera y la provincia de Tucumán.

Desde Vialidad Nacional indicaron que la duración del corte dependerá de la evolución de las condiciones climáticas. La ruta permanecerá cerrada hasta que el agua descienda de la calzada y se pueda garantizar que la estructura vial no presenta riesgos para los conductores.