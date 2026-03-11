Víctimas de la dictadura: identificaron restos de 12 personas en el ex centro clandestino La Perla

El descubrimiento se produjo durante trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense en el predio donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos del país.

Se encontraron uno de los primeros restos óseos humanos en el ex centro clandestino de La Perla. Los fragmentos fueron hallados en septiembre de 2025. En las últimas horas, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, declaró que identificaron los restos de 12 personas.

El predio está ubicado en la ciudad de Córdoba, Carlos Paz y fue uno de los principales centros clandestinos durante la dictadura. Se especula que mantuvieron en cautiverio entre 2200 y 2500 personas durante el periodo de 1976 hasta fines de 1978.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llevó adelante tareas de prospección y excavación arqueológica, encomendadas por disposición del juzgado a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, con el objetivo de localizar posibles enterramientos clandestinos.

El proceso de análisis de los restos óseos estuvo orientado a determinar antigüedad y posible pertenencia a personas detenidas y desaparecidas en ese período histórico. La investigación surgió de un convenio de cooperación entre el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Los restos aparecieron en un sector llamado Loma del Torito, dentro del predio. Los investigadores hallaron un fémur, partes de cráneos y otros huesos. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con la participación de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta.

Cómo fue la investigación en el centro clandestino de detención

Los estudios de el EAAF lleva cerca de 20 años de trabajo sistemático en búsqueda de restos vinculados al centro clandestino de detención “La Perla”. La estrategia utilizada combinó testimonios, imágenes satelitales, tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging, una herramienta de detección a través de pulsos de luz láser) y análisis de fotos aéreas históricas.

El hallazgo clave fue posibilitado por la incorporación de fotografías aéreas de 1979 provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba y analizadas en conjunto con el Equipo de Geología Forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El cruce entre estos registros y el análisis de testimonios acotó aún más las áreas prioritarias para la prospección.

En 2024 se delimitaron 23 rasgos de interés, y durante la intervención en terreno se excavó un sector de unos 10.000 metros cuadrados (1 hectárea). No se recuperaron objetos asociados directamente con el objetivo de la investigación, pero sí quedó documentada la evidencia de actividad antrópica intensa, es decir, modificaciones de suelo atribuibles a la acción humana.

Análisis posteriores de las imágenes de 1979 reforzaron la hipótesis, sustentada en fuentes testimoniales, de movimientos de tierra producidos por exhumaciones de cuerpos con maquinaria previas a la toma de esas imágenes. Según reconstruyó el equipo investigador, esas maniobras habrían dejado huellas superficiales en el terreno, lo que permitió construir una línea de tiempo de los sucesos y valorar los distintos rastros detectados.

La pesquisa no se limitó a la zona original de excavación. Se incorporó un segundo terreno de diez hectáreas por presentar, de acuerdo al análisis geofísico, un nivel de alteración del suelo y una cronología congruente con la hipótesis de enterramientos y posteriores exhumaciones.

El proceso de identificación de los restos óseos continuará con los exámenes y notificaciones formales ya previstas. Una vez completada esta etapa, las autoridades informarán más detalles sobre la identidad de las víctimas correspondientes a estos 12 hallazgos parciales y el posible vínculo con el circuito represivo del predio “La Perla”.

El descubrimiento de los restos óseos

El 26 de septiembre del año pasado, la Justicia Federal confirmó el hallazgo de restos humanos en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Malagueño, marcando la primera vez que se encuentran evidencias de este tipo en el sitio casi cinco décadas después de los crímenes cometidos allí durante la última dictadura militar.

El secretario del juzgado, Miguel Ceballos, detalló que los restos fueron hallados durante las primeras jornadas de los 70 días de trabajo proyectados, y destacó el aporte del Ejército, que facilitó las tareas sin poner obstáculos.