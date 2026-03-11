Dictan prisión preventiva a una mujer acusada de encubrir abusos sexuales contra su hija durante cinco años

La medida fue dispuesta por la jueza Gladys Liliana Lami, en Añatuya. La investigación señala que la mujer habría permitido los abusos de su pareja contra la menor y luego intentó evitar la denuncia.

Hoy 10:32

La jueza de Añatuya, departamento General Taboada, Gladys Liliana Lami, dictó prisión preventiva para D.V.G., de 43 años, acusada de encubrir durante cinco años los abusos sexuales que su concubino habría cometido contra su hija adolescente, en hechos ocurridos en el departamento Avellaneda.

La investigación está a cargo de la fiscal Alejandra Sobrero, quien sostiene que los abusos habrían comenzado cuando la víctima tenía 11 años. Según la denuncia, el acusado Rey Almaraz, conocido como “Tinti”, habría iniciado manoseos a la menor, los cuales se producían en la habitación de la adolescente, en el baño de la vivienda y también en zonas montuosas cercanas.

De acuerdo con la causa, en el año 2020 el hombre habría abusado sexualmente de la menor con acceso carnal.

Embarazo y presunto intento de aborto

La investigación también indica que en 2023 la adolescente quedó embarazada producto de los abusos. En ese contexto, la madre habría comenzado a suministrarle pastillas, medicación casera e inyectables con la intención de provocarle un aborto.

Antes del nacimiento de la bebé, la mujer y Rey Almaraz habrían viajado a la provincia de Buenos Aires. Finalmente, el 27 de abril de 2024 nació la niña.

Posteriormente, la adolescente y su hija fueron rescatadas por los abuelos maternos, quienes intervinieron para asistirlas.

Intento de evitar la denuncia

Según consta en la causa, la madre de la víctima regresó antes de que se radicara la denuncia e informó que Rey Almaraz había fallecido, mostrando una caja que supuestamente contenía sus cenizas.

De acuerdo con la investigación, habría intentado persuadir a la familia para que no denunciara los hechos. Sin embargo, la adolescente descubrió posteriormente que el hombre seguía con vida, tras observar publicaciones en la red social Facebook.

El 19/1/26 la mujer volvió al pueblo, esta vez con el propósito de llevarse a la niña a Buenos Aires. Entonces, la adolescente recibió amenazas por medio de mensajes y llamadas telefónicas por parte de la imputada.

Formalizada la denuncia ante la fiscal la mujer cayó presa por "encubrimiento agravado" del delito de "abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por la convivencia preexistente"

Y ayer, la magistrada extendió su detención con prisión preventiva por el plazo de Ley; mientras, Rey Almaraz sigue prófugo y en Buenos Aires

