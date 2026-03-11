Villarruel bajó el tono de su disputa con Milei: “Voy a ser prescindente de internas políticas”

Durante su visita a la Expoagro, la Vicepresidenta evitó polemizar sobre las acusaciones que hizo el Presidente.

Hoy 11:11

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó al autódromo de San Nicolás, donde se desarrolla la 20º Edición de la Expoagro, con un discurso prescindente de las internas, tras afirmar en los últimos días que el Gobierno pretende su renuncia y subrayar que no lo hará.

Al ingresar al predio, en un muy breve contacto con la prensa, rechazó opinar sobre su enfrentamiento con Javier Milei. Dijo que “este tipo de novelas le permiten al periodismo seguir hablando de algo que no tiene importancia”.

Minutos después, en la carpa institucional y con las autoridades de la exposición, afirmó que iba a ser “prescindente de internas políticas”.

“Hablar de peleas entre políticos saca el foco de lo importante, que hoy es estar con los productores y recorrer los stands”, les dijo Villarruel a las autoridades de Expoagro antes de iniciar una recorrida fuertemente controlada por personal de su seguridad.

Su visita estaba prevista para las 10.15, según la agenda que manejaba la organización de la exposición, pero la vicepresidenta arribó media hora antes. Para el mediodía, está programada la visita de la senadora Patricia Bullrich, leal a Milei en el rompecabezas de La Libertad Avanza.

En la conversación protocolar con las autoridades de Expoagro, Villarruel mencionó el estado de las rutas como uno de los problemas actuales para el campo. Habló de un reciente viaje propio por la ruta 40, en ocasión de la Fiesta de la Vendimia y remarcó que esa vía nacional se encuentra “en una situación muy peligrosa, inundada y con baches”.

Después de haber sido acusada por Milei de “golpista”, la vicepresidenta decidió responderle sin ambigüedad a él y a su círculo de confianza. Hoy, en la Expoagro, bajó el tono de la disputa que cruza al oficialismo.