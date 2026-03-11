Ruta 34: tres cordobeses se salvaron de milagro tras un violento vuelco

Un siniestro vial se registró durante la siesta del martes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 535, en jurisdicción de las localidades de Real Sayana y Herrera, donde un automóvil protagonizó un vuelco que dejó como saldo tres personas lesionadas.

Según informaron fuentes policiales de la Subcomisaría de Real Sayana y de Herrera, el hecho ocurrió cuando un Renault Sandero negro circulaba en sentido sur–norte por la mencionada ruta nacional.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y el rodado terminó volcando a un costado de la calzada.

En el automóvil viajaban tres hombres mayores de edad oriundos de la provincia de Córdoba, quienes se dirigían hacia la ciudad de Quimilí por motivos laborales. Los ocupantes trabajan en la editorial Quijote Libros.

Los heridos fueron identificados como Martín Nicolás Espila (36), quien conducía el vehículo; Miguel Horacio Moya (36) y Marcelo Javier Marchi (61).

Tras el accidente, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar. Alrededor de las 16.45, una ambulancia proveniente de la ciudad de Bandera asistió a los ocupantes del automóvil y trasladó a los tres heridos al Hospital de Colonia Dora, donde recibieron atención médica por las lesiones sufridas.

En el lugar del siniestro trabajó personal de Criminalística del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 18, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo el vuelco.

La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, quien dispuso que se lleven adelante las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el siniestro vial.