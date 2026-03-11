Dramático temporal en Tucumán: 300 familias fueron evacuadas por las graves inundaciones en La Madrid

Un fuerte temporal provocó graves inundaciones en la localidad tucumana de La Madrid, donde el desborde de ríos y arroyos dejó amplias zonas bajo el agua y obligó a evacuar a cientos de vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Alerta en el Dique Frontal de Las Termas: el caudal de la cuenca alta se duplicó en cinco días

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 300 familias debieron abandonar sus viviendas y pasaron la noche a la vera de la ruta o en sectores más altos, sin poder regresar a sus hogares debido al avance del agua.

Las imágenes captadas por drones reflejaron la magnitud del desastre: calles completamente anegadas, barrios cubiertos por el agua y viviendas rodeadas por el barro tras el paso del temporal.

Muchos vecinos relataron escenas de gran angustia al ver cómo el agua ingresaba a sus casas y arrastraba muebles, electrodomésticos y otras pertenencias. “Lo poco que tenemos se lo lleva el agua”, expresó una mujer mientras intentaba rescatar algunos objetos de su vivienda.

La emergencia generó además una situación humanitaria delicada. Familias enteras, incluidos niños y adultos mayores, permanecieron durante la noche a la intemperie mientras aguardaban asistencia.

Entre las principales preocupaciones de los damnificados se encuentran la falta de agua potable, alimentos y atención médica, mientras las autoridades y organismos de emergencia trabajan para asistir a las personas afectadas.

La Madrid no es ajena a este tipo de episodios. La localidad ya sufrió severas inundaciones en años anteriores, como ocurrió en 2017, lo que reavivó los reclamos de los vecinos por obras que permitan prevenir nuevos desastres.

El temporal también generó complicaciones en distintas rutas de la provincia de Tucumán, donde se registraron derrumbes, árboles caídos y agua sobre la calzada.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que hay tramos con tránsito interrumpido y recomendaron circular con extrema precaución mientras continúan las tareas de despeje y monitoreo de las zonas afectadas.