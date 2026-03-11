“Vengo a deslomarme a Nueva York”: Adorni defendió que su esposa viaje en el avión presidencial

El funcionario confirmó que Bettina Angeletti se sumó a la comitiva oficial y afirmó que el viaje no generó costos para el Estado. La oposición solicitó explicaciones.

Hoy 12:10

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justificó el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno, para participar del “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Tras el pedido de informes sobre la participación de la mujer en el viaje oficial, el funcionario argumentó en declaraciones televisivas: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El domingo, durante las primeras actividades del Ejecutivo en Nueva York, se dio a conocer una fotografía en la que se vio a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. Esto disparó un pedido de informe de la oposición y especulaciones en torno a que se permita el traslado de familiares de funcionarios a bordo del ARG-01.

Te recomendamos: Durante su exposición en la universidad Yeshiva en New York, Javier Milei afirmó que Irán es “nuestro enemigo”

El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), fue quien presentó el pedido “para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó en su cuenta de la red social X.

Avión presidencial ARG 01

Consultado al respecto el martes por la tarde durante una entrevista en el canal A24, Adorni confirmó que Angeletti se sumó a la comitiva desde su despegue en Buenos Aires y explicó: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.

A raíz de su pedido, sostuvo que Presidencia “la invitó” para que lo acompañe en el avión presidencial “porque no había otra forma”. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, insistió y agregó: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”.

Adorni dijo que la presencia de su esposa en el avión presidencial “no tiene un gasto adicional”. “Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado”, argumentó el jefe de Gabinete. Y aseguró: “No le sacamos un peso al Estado”.

En ese sentido, consultado sobre el pedido de información que presentó la oposición en el Congreso, Adorni minimizó la medida y esgrimió: “Que haga lo que quiera la oposición”. “Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”, respondió.