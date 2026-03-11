El Ministerio de Salud puso en marcha la campaña de vacunación antigripal 2026

El lanzamiento se realizó en la Residencia de Larga Estadía “Mama Antula” y estuvo encabezado por la ministra Natividad Nassif. La vacuna está destinada a grupos de riesgo y ya se encuentra disponible en hospitales y centros de salud.

Con un importante operativo realizado en la Residencia de Larga Estadía para Adultos Mayores “Mama Antula” de la ciudad de La Banda, se realizó este miércoles el lanzamiento oficial de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Salud, Natividad Nassif, y del ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, quienes explicaron la decisión de adelantar la vacunación para prevenir los efectos de los virus respiratorios y controlar la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2).

También participaron el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el director del programa Materno Infanto Juvenil, Pedro Carrizo; la jefa de Inmunizaciones, Florencia Coronel; la directora de APS, Marta Tarchini y el subsecretario de Desarrollo Social, Ramiro Banco.

La vacunación se realizó con la participación de equipos de salud de la Capital, oportunidad en la cual Nassif brindó detalles sobre la disponibilidad de la vacuna antigripal.

“Está indicada para niños entre 6 y 24 meses, personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo. También personas de cualquier edad con factores de riesgo. La vacuna está disponible en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios, y puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas”, precisó la ministra.

En ese sentido, Coronel destacó la articulación entre los diferentes estamentos del sistema de salud, con el objetivo de garantizar mayor inmunidad en los grupos de riesgo, prevenir complicaciones y cuadros graves, y reducir el impacto de la enfermedad en el sistema sanitario.