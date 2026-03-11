Mitre y Güemes ya tienen árbitros confirmados para la quinta fecha de la Primera Nacional

Los equipos santiagueños jugarán el sábado 14 de marzo. Mitre será local ante Ciudad de Bolívar desde las 19, mientras que Güemes visitará a Tristán Suárez a partir de las 20.

Hoy 13:29

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las autoridades arbitrales para los encuentros correspondientes a la quinta fecha de la Primera Nacional, donde tendrán acción los representantes santiagueños Mitre y Güemes. Ambos partidos se disputarán el sábado 14 de marzo, con apenas una hora de diferencia entre el inicio de cada compromiso.

En el caso de Mitre, el Aurinegro recibirá a Ciudad de Bolívar desde las 19 horas en un duelo importante para seguir sumando en el campeonato. El árbitro principal será Juan Nebietti, quien estará acompañado por Pascual Fernández como asistente 1 y Martín Saccone como asistente 2, mientras que Federico Guaymas se desempeñará como cuarto árbitro.

Por su parte, Güemes tendrá una parada exigente como visitante frente a Tristán Suárez, encuentro que comenzará a las 20 horas. El encargado de impartir justicia será Franco Acita, con Mario Bardina como asistente 1 y Nicolás Gruccio como asistente 2. En tanto, Iván Castelu Coca cumplirá funciones como cuarto árbitro.

De esta manera, los dos equipos santiagueños ya conocen quiénes dirigirán sus partidos en una nueva jornada de la Primera Nacional, en la que buscarán sumar puntos importantes para seguir acomodándose en la tabla de posiciones del torneo.