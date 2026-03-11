Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 MAR 2026 | 23º
X
Somos Deporte

Mitre y Güemes ya tienen árbitros confirmados para la quinta fecha de la Primera Nacional

Los equipos santiagueños jugarán el sábado 14 de marzo. Mitre será local ante Ciudad de Bolívar desde las 19, mientras que Güemes visitará a Tristán Suárez a partir de las 20.

Hoy 13:29

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las autoridades arbitrales para los encuentros correspondientes a la quinta fecha de la Primera Nacional, donde tendrán acción los representantes santiagueños Mitre y Güemes. Ambos partidos se disputarán el sábado 14 de marzo, con apenas una hora de diferencia entre el inicio de cada compromiso.

En el caso de Mitre, el Aurinegro recibirá a Ciudad de Bolívar desde las 19 horas en un duelo importante para seguir sumando en el campeonato. El árbitro principal será Juan Nebietti, quien estará acompañado por Pascual Fernández como asistente 1 y Martín Saccone como asistente 2, mientras que Federico Guaymas se desempeñará como cuarto árbitro.

Por su parte, Güemes tendrá una parada exigente como visitante frente a Tristán Suárez, encuentro que comenzará a las 20 horas. El encargado de impartir justicia será Franco Acita, con Mario Bardina como asistente 1 y Nicolás Gruccio como asistente 2. En tanto, Iván Castelu Coca cumplirá funciones como cuarto árbitro.

De esta manera, los dos equipos santiagueños ya conocen quiénes dirigirán sus partidos en una nueva jornada de la Primera Nacional, en la que buscarán sumar puntos importantes para seguir acomodándose en la tabla de posiciones del torneo.

TEMAS Primera Nacional Club Atlético Güemes Club Atlético Mitre

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alerta amarillo por tormentas fuertes en Santiago del Estero: prevén lluvias intensas y ráfagas de viento
  2. 2. Muerte del financista: cartas de despedida, acreedores y dólares en negro
  3. 3. Boca y San Lorenzo afrontan un nuevo clásico en la Bombonera
  4. 4. Quién era el sospechoso que murió tras tirotearse con la Policía en una “pool party”
  5. 5. Simularon ser empleados de una billetera virtual y estafaron a una joven por casi $5 millones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT