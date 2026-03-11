Yanda FC confirmó a Javier Saravich como nuevo entrenador

La institución ya comenzó con los trabajos de cara a la temporada 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol y anunció oficialmente a su nuevo director técnico. Ariel Díaz será el preparador físico del equipo.

Hoy 13:40

Con la mirada puesta en el inicio de la Liga Santiagueña de Fútbol 2026, Yanda FC comenzó a delinear su proyecto deportivo y en ese marco confirmó a Javier Saravich como nuevo entrenador del plantel de Primera División. La institución busca llegar de la mejor manera al arranque del campeonato, que está previsto para abril.

El flamante entrenador ya se encuentra trabajando en la entidad, iniciando la planificación de la pretemporada y evaluando el plantel con el que afrontará la competencia. La dirigencia apuesta a consolidar un equipo competitivo que pueda ser protagonista dentro del torneo local.

En su cuerpo técnico, Saravich estará acompañado por Ariel Díaz, quien cumplirá funciones como preparador físico. Ambos comenzaron a organizar los trabajos iniciales con el objetivo de poner a punto al plantel antes del inicio del certamen.

De esta manera, Yanda FC empieza a tomar forma de cara a la nueva temporada, en la que competirá dentro de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña, buscando consolidarse y pelear por un lugar en las instancias decisivas.

En el Torneo de la Liga Santiagueña Yanda FC integrará la Zona Capital junto con Estudiantes, Comercio, Güemes, Central Córdoba, Unión Santiago y Mitre.