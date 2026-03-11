Rodolfo Cuéllar es el nuevo DT de Atlético Forres para la Liga Santiagueña

El club ya puso en marcha su preparación para la temporada 2026. El nuevo cuerpo técnico fue presentado este pasado lunes en el estadio y comenzó inmediatamente con los trabajos.

Hoy 13:48

Con la mirada puesta en el inicio de la Liga Santiagueña de Fútbol 2026, Atlético Forres comenzó a darle forma a su proyecto deportivo y confirmó la llegada de Rodolfo Cuéllar como nuevo director técnico del plantel de Primera División.

El cuerpo técnico fue presentado durante la tarde del lunes en el club, en un encuentro en el que también se dio inicio formal a los primeros trabajos pensando en la próxima temporada. La dirigencia apuesta a comenzar con tiempo la preparación para llegar en las mejores condiciones al inicio del torneo.

Tras la presentación, Cuéllar ya se puso al frente de las prácticas, iniciando la planificación junto al plantel y evaluando a los futbolistas que formarán parte del equipo para el nuevo campeonato.

De esta manera, Atlético Forres empieza a delinear su camino para la temporada 2026, en la que buscará ser protagonista dentro de la Zona Robles de la Liga Santiagueña, en un certamen que promete ser muy competitivo.

Atlético Forres integrará la Zona Robles que estará conformada por Defensores de Forres, Independiente de Beltrán, Unión de Beltrán, Sportivo Fernández e Independiente de Fernández.

Foto: Cortesía Fútbol al Paso