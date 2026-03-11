Ingresar
Locales

Por la crecida del Dulce, evacuarán los puestos de la Feria del Río en Las Termas

El municipio notificó a los comerciantes para que retiren sus mercaderías ante la situación hídrica del Dique Frontal y las zonas ribereñas. La medida busca evitar pérdidas o daños en los galpones de la feria.

Hoy 14:04

Ante el aumento del caudal del Dique Frontal y la situación en las zonas ribereñas, el municipio dispuso una evacuación preventiva de mercaderías en los galpones de la Feria del Río.

La medida fue comunicada a los comerciantes que poseen puestos en el predio, a quienes se les solicitó retirar sus pertenencias de manera preventiva para resguardar sus bienes ante el posible avance del agua.

Según se informó oficialmente, la disposición fue instruida por la intendenta Paula Cánepa con el objetivo de evitar pérdidas materiales y daños en los puestos de la feria frente al incremento del caudal registrado en los últimos días.

En el lugar estuvieron presentes el Dr. Raúl Lorenzo, el jefe de Protección Civil Alfredo García y la encargada de la feria, Marilyn Díaz, quienes se encargaron de informar la situación y coordinar las acciones con los feriantes.

Desde el municipio indicaron que la medida responde a un criterio preventivo, en el marco del monitoreo permanente que se realiza sobre el nivel del agua en el Dique Frontal y los sectores cercanos al río.

