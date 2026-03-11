Delincuentes robaron y provocaron destrozos en oficinas públicas de Añatuya

Los intrusos violentaron una puerta trasera del edificio donde funcionan las áreas de Desarrollo Social y Bosques y Fauna.

Hoy 14:12

Un robo y actos de vandalismo fueron descubiertos durante la mañana de este miércoles en oficinas públicas ubicadas en la ciudad de Añatuya. El hecho ocurrió en dependencias de Desarrollo Social y del área de Bosques y Fauna, situadas en la zona de avenida España y Ramos Mejía.

El episodio fue advertido alrededor de las 6.20, cuando Rubén Darío Belizán, empleado de la oficina de Desarrollo Social, llegó a su lugar de trabajo y encontró una escena de desorden total. De acuerdo con el informe policial, desconocidos violentaron una puerta trasera para ingresar al edificio.

Una vez dentro, los delincuentes sustrajeron diversas herramientas de trabajo y un dispenser de agua que se encontraba en el lugar.

El accionar de los intrusos también se extendió a la oficina contigua. Cerca de las 7.20, Carlos Alberto Bravo, responsable del área de Bosques y Fauna, constató que los delincuentes habían ingresado al sector.

En este caso no se registraron faltantes de bienes, aunque los autores provocaron importantes daños en el mobiliario y en las ventanas, aparentemente mientras buscaban objetos de valor o dinero en efectivo.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 41, que inició las actuaciones correspondientes bajo las directivas del sargento primero Humberto Leguizamón. Hasta el momento no hay detenidos y los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.