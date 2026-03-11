Los institutos de formación policial dieron inicio al ciclo lectivo 2026

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de la condecoración denominada “Cadete de los Dos Cordones”, otorgado al cadete de tercer año Elías Timoteo Farías.

En un acto protocolar realizado en la mañana de este miércoles, en la Escuela de Cadetes “Coronel Lorenzo Lugones”, la Policía de la Provincia dio comienzo al ciclo lectivo 2026 de los institutos de formación policial.

La ceremonia fue presidida por el Jefe de Policía, Comisario General Licenciado Laureano Franscisco Silva, acompañado por el Subjefe de Policía, Comisario General Licenciado Walter Gómez. Del evento también participaron integrantes de la Plana Mayor policial, jefes de Departamento de Seguridad Ciudadana, autoridades de Institutos Policiales, docentes, cadetes, efectivos policiales, familiares y público en general.

De esta manera, iniciaron las actividades académicas de la Escuela de Cadetes “Coronel Lorenzo Lugones”, el Liceo Policial “Coronel Juan Francisco Borges”, la Escuela de Suboficiales y Agentes “Sargento 1° Segundo Gregorio Pesce”, la Escuela de Reentrenamiento Policial y el Instituto Superior de Policía “Dr. José Benjamín Gorostiaga”, institutos que integran el sistema de formación, capacitación y perfeccionamiento de la fuerza policial.

Durante el desarrollo de la ceremonia se dio lectura a las resoluciones institucionales correspondientes al inicio del nuevo ciclo lectivo, así como también a las disposiciones de promoción de cadetes al curso inmediato superior y la designación de los aspirantes que, tras cumplir con la etapa de institucionalización, pasarán a integrar formalmente el cuerpo de cadetes de la institución.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de la condecoración denominada “Cadete de los Dos Cordones”, distinción académica e institucional que reconoce al cadete que se destaca entre sus pares por sus valores morales, su desempeño intelectual y su conducta dentro de la vida institucional. En esta oportunidad, el reconocimiento fue otorgado al cadete de tercer año Elías Timoteo Farías, quien recibió la distinción de manos del Jefe de Policía.

La invocación religiosa y bendición estuvieron a cargo del capellán policial, presbítero Mario Cruz, acompañado por el pastor licenciado Victoriano Villanueva, quienes brindaron un mensaje de reflexión y acompañamiento espiritual en el inicio de este nuevo período formativo.

Posteriormente, el Director General de Institutos Policiales, Comisario General Fernando Pedregal, pronunció palabras alusivas a la ocasión, destacando la importancia de la formación académica, ética y profesional de quienes se preparan para integrar la institución policial.

La ceremonia concluyó con la entonación de la tradicional Marcha de San Lorenzo, acompañada por los acordes de la Banda de Música de la Policía de la Provincia, marcando así el comienzo de un nuevo año de formación, compromiso y vocación de servicio dentro de la institución.