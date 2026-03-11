“El ajuste lo va a pagar la política”: el sugestivo mensaje de Villarruel tras la polémica por el viaje de la esposa de Adorni

La vicepresidenta compartió en redes un comentario irónico junto a un video donde el jefe de Gabinete justifica que su esposa haya viajado en el avión presidencial a Nueva York.

Tras la polémica que generó la presencia de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York esta semana, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un sugestivo mensaje en sus redes sociales.

“El ajuste lo va a pagar la política... Jajaja”, dice un comentario posteado por otro usuario y replicado por la funcionaria en su cuenta de la red social Instagram junto a un video en el que el portavoz presidencial justifica que su esposa, Bettina Angeletti, haya viajado en el avión presidencial.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, argumentó Adorni sobre el viaje de su esposa a la Argentina Week.

El domingo, durante las primeras actividades del Ejecutivo en Nueva York, se dio a conocer una fotografía en la que se vio a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. Esto disparó un pedido de informe de la oposicióny especulaciones en torno al traslado de familiares de funcionarios a bordo del ARG-01.

Consultado al respecto, el martes por la tarde durante una entrevista en el canal A24, Adorni confirmó que Angeletti se sumó a la comitiva desde su despegue en Buenos Aires y explicó: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.

A raíz de su pedido, sostuvo que Presidencia “la invitó” para que lo acompañe en el avión presidencial “porque no había otra forma”. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, insistió y agregó: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”.

Adorni dijo que la presencia de su esposa en el avión presidencial “no tiene un gasto adicional”. “Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado”, argumentó el jefe de Gabinete. Y aseguró: “No le sacamos un peso al Estado”.

Tensiones internas

A su vez, el mensaje que compartió Villarruel se dio en medio de tensiones internas dentro del oficialismo que no son nuevas. Tras el saludo distante entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso el pasado 1 de marzo, Adorni fue tajante: "No hay ninguna chance de volver a tener relación con la vicepresidenta, pero porque no es parte del Gobierno, no es parte de la gestión, no es parte de las decisiones”.

Otra escena captada en su momento por la transmisión exhibió un roce físico que derivó en un leve empujón entre Villarruel y la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei. Según trascendió, la vicepresidenta intentaba ubicarse a la derecha del Presidente para evitar quedar en un segundo plano.

Apenas una semana antes, Villarruel había vuelto a marcar diferencias con Milei. Tras el avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo en el Congreso, la vicepresidenta cuestionó con dureza el modelo de apertura económica promovido por La Libertad Avanza y advirtió que esa orientación “implica un golpe a las políticas de producción".