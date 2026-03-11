Irán anunció que no jugará el Mundial 2026 en medio del conflicto en Medio Oriente

El ministro de Deportes iraní confirmó la decisión a través de un duro comunicado tras los ataques de Estados Unidos e Israel. Ahora la FIFA deberá definir qué selección ocupará su lugar en el torneo.

Hoy 15:05

El seleccionado de Selección de fútbol de Irán confirmó que no participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pese a haber conseguido su clasificación deportiva. El anuncio lo realizó el ministro de Deportes del país, Ahmad Doyanmali, quien explicó que la decisión se tomó en medio del conflicto bélico que atraviesa la región tras los ataques de Estados Unidos y Israel.

En un duro comunicado, el funcionario sostuvo que no existen condiciones para competir y apuntó directamente contra Washington. “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder”, expresó en referencia al líder supremo Alí Jamenei, “no hay condiciones para que podamos participar”. Además, señaló que el país ha sufrido dos guerras en los últimos meses y miles de víctimas, lo que, según afirmó, hace imposible la presencia del seleccionado en la máxima cita del fútbol.

La situación también involucra cuestiones políticas y diplomáticas, ya que el torneo tendrá partidos en Estados Unidos, uno de los países anfitriones junto a México y Canadá. De hecho, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló recientemente que había conversado con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien aseguró que el combinado iraní era “bienvenido” a competir en el torneo.

En lo estrictamente deportivo, Irán ya estaba ubicado en el Grupo G del Mundial, donde debía enfrentar a Selección de fútbol de Nueva Zelanda, Selección de fútbol de Bélgica y Selección de fútbol de Egipto, con partidos programados en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle.

Ahora la FIFA deberá decidir qué selección ocupará su lugar. El reglamento del torneo establece que, si una federación clasificada se retira, el organismo tiene la potestad de designar un reemplazante a su criterio. En ese escenario, una de las selecciones que podría verse beneficiada es Selección de fútbol de Irak, que actualmente tiene la posibilidad de disputar el repechaje internacional por una plaza mundialista.

De esta manera, la baja de Irán abre un nuevo escenario deportivo y político en la antesala del Mundial 2026, mientras la FIFA analiza cómo resolver una situación inédita en la previa del torneo.