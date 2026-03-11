Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 y a qué hora será la carrera

El piloto argentino disputará este fin de semana el Gran Premio de China, segunda fecha del campeonato. La carrera principal se correrá el domingo en un horario atípico para los fanáticos argentinos.

Hoy 15:30

El argentino Franco Colapinto ya está listo para volver a la acción en la Fórmula 1, cuando este fin de semana dispute el Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato. El piloto de Pilar llegó a Shanghái y su arribo no pasó desapercibido: apareció con un gorro piluso de Boca Juniors y se tomó fotos con los fanáticos que lo esperaban en el aeropuerto.

El piloto de Alpine F1 Team afrontará su segunda presentación de la temporada luego de un arranque con sensaciones mixtas en el Gran Premio de Australia, donde terminó 14°. En aquella carrera, una penalización de stop and go condicionó sus chances de sumar puntos, tras un error del equipo que luego fue reconocido y por el que le pidieron disculpas al argentino.

La actividad en China tendrá horarios poco habituales para Argentina debido a la diferencia con Asia. El cronograma comenzará el viernes a las 00:30 con la única sesión de entrenamientos del fin de semana. Más tarde, a las 4:30 de la madrugada, se disputará la clasificación para la carrera sprint.

El sábado también habrá acción en la madrugada argentina: a las 00:00 se correrá la carrera sprint, que otorga puntos a los primeros ocho clasificados, mientras que a las 4:00 se realizará la clasificación para la carrera principal.

Finalmente, el momento más esperado llegará el domingo a las 4 de la madrugada, cuando se largue la carrera principal del Gran Premio de China, una competencia que comenzará a mostrar qué escuderías pueden dominar la temporada. En la primera fecha, el triunfo fue para el británico George Russell, piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Para Colapinto será además su primera vez compitiendo en el circuito de Shanghái, un nuevo desafío en su temporada debut completa en la Fórmula 1 y otra oportunidad para seguir sumando experiencia en la máxima categoría del automovilismo mundial.