Nuevo aumento en el Congreso: las dietas de los senadores superarán los $11,5 millones

Gremios y autoridades legislativas pactaron un aumento escalonado del 11,9% para los trabajadores del Congreso. Por el sistema que vincula las dietas con esos salarios, también subirán los ingresos de los senadores.

Hoy 15:31

Tras una reunión en la Secretaría Administrativa de Diputados, los gremios y legisladores del Congreso acordaron un iaumento escalonado de sueldo de 11,9%. Será del 2% por diciembre 2025; un 2,5% correspondiente a enero; 2,2% por febrero; más 2% de marzo; 1,7% en abril y 1,5% en mayo. Ese acumulado hace una suma total del 11,9% de aumento.

El incremento responde a un mecanismo automático que vincula los haberes de los trabajadores del Congreso a las dietas de los legisladores. Es decir, con cada aumento que percibe el personal, también sube el sueldo de los senadores, que pasará a 11,5 millones de pesos.

Este mecanismo se implementa desde abril de 2024, cuando los propios senadores aprobaron un sistema de cálculo de sus dietas basado en 2500 módulos equivalentes a los salarios de los empleados legislativos, sumados a 1000 módulos por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo, totalizando 4000 módulos. Además, se incorporó una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo.

Distinto es el aumento para los diputados nacionales. Sus dietas están desacopladas de los aumentos salariales de los trabajadores legislativos.

Esto llevará las dietas de los senadores a una cifra en bruto cercana a los 11.500.000 pesos, a la que se le debe descontar el 35% por impuesto a las ganancias y lo correspondiente a los aportes previsionales, entre otros ítems.