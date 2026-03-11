Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 MAR 2026 | 25º
X
WhatsApp

La Intendente Yanina Iturre coordinó el plan educativo 2026 con docentes de los jardines municipales

También estuvo la Directora de Educación, prof. Lorena Aranda.

Hoy 18:36

Con vistas al desarrollo del presente ciclo lectivo, la intendente Yanina Iturre, junto a la Directora de Educación, prof. Lorena Aranda,  mantuvo una reunión estratégica con el cuerpo docente de los jardines de infantes dependientes del municipio local. El encuentro tuvo como eje central el diseño y la implementación del plan de trabajo anual destinado a todas las salas que albergan a los infantes de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada de trabajo, la jefa comunal y las educadoras intercambiaron criterios sobre las metas pedagógicas y la organización interna de las instituciones. El objetivo principal es garantizar una cobertura educativa integral que combine el aprendizaje temprano con un entorno seguro y estimulante para los niños y niñas.

"Mantener un diálogo fluido con nuestras docentes es fundamental para conocer la realidad de cada sala y asegurar que la educación municipal siga siendo un orgullo para los vecinos de Fernández", señalaron desde el Ejecutivo Municipal.

Esta reunión se enmarca en el programa de fortalecimiento educativo que la gestión de Iturre viene impulsando, entendiendo a la educación inicial como el pilar fundamental para el desarrollo social y cultural de la comunidad.

TEMAS ciudad de Fernández

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alerta amarillo por tormentas fuertes en Santiago del Estero: prevén lluvias intensas y ráfagas de viento
  2. 2. Muerte del financista: cartas de despedida, acreedores y dólares en negro
  3. 3. El Real Madrid goleó al Manchester City y tiene un pie y medio en los cuartos de la Champions
  4. 4. En vivo: Boca y San Lorenzo afrontan un nuevo clásico en la Bombonera
  5. 5. Video | Pudo ser una tragedia: cayó en un pozo oculto por el agua y su moto quedó atrapada bajo tierra
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT