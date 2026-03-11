La Intendente Yanina Iturre coordinó el plan educativo 2026 con docentes de los jardines municipales

También estuvo la Directora de Educación, prof. Lorena Aranda.

Hoy 18:36

Con vistas al desarrollo del presente ciclo lectivo, la intendente Yanina Iturre, junto a la Directora de Educación, prof. Lorena Aranda, mantuvo una reunión estratégica con el cuerpo docente de los jardines de infantes dependientes del municipio local. El encuentro tuvo como eje central el diseño y la implementación del plan de trabajo anual destinado a todas las salas que albergan a los infantes de la ciudad.

Durante la jornada de trabajo, la jefa comunal y las educadoras intercambiaron criterios sobre las metas pedagógicas y la organización interna de las instituciones. El objetivo principal es garantizar una cobertura educativa integral que combine el aprendizaje temprano con un entorno seguro y estimulante para los niños y niñas.

"Mantener un diálogo fluido con nuestras docentes es fundamental para conocer la realidad de cada sala y asegurar que la educación municipal siga siendo un orgullo para los vecinos de Fernández", señalaron desde el Ejecutivo Municipal.

Esta reunión se enmarca en el programa de fortalecimiento educativo que la gestión de Iturre viene impulsando, entendiendo a la educación inicial como el pilar fundamental para el desarrollo social y cultural de la comunidad.