Independiente BBC consiguió otra gran victoria ante Colón y sueña con los playoffs de la Liga Argentina

El equipo del “Tulo” Rivero venció al Sabalero por 98-89 en un juego prácticamente impecable en el que llegó a sacar 30 puntos de ventaja.

Hoy 00:28

Independiente BBC consiguió un valioso triunfo al derrotar 98-89 a Colón de Santa Fe, en un partido donde el equipo dirigido por el “Tulo” Rivero mostró un funcionamiento sólido y llegó a sacar 30 puntos de diferencia.

Con esta victoria, el conjunto santiagueño continúa sumando en la Liga Argentina de Básquet y mantiene intactas sus aspiraciones de meterse en los playoffs.

Independiente arrancó mejor, imponiendo ritmo e intensidad. Un parcial de 9-0 marcó el rumbo del juego, con Cristian Amicucci como protagonista en ofensiva.

La reacción de Colón llegó de la mano de Feder Ponce, que intentó achicar diferencias, aunque el local cerró el primer cuarto arriba 25-17.

En el segundo parcial el juego se mantuvo parejo al comienzo, con Crespi aportando para la visita, mientras que Andrés Lugli y Julien comenzaron a destacarse en el dueño de casa.

Una seguidilla de triples de Lugli y Julien permitió que el equipo santiagueño estire la ventaja hasta 19 puntos (53-34). Colón logró descontar levemente sobre el final, y el entretiempo llegó con el marcador 53-38.

Un tercer cuarto casi perfecto

Independiente volvió del descanso con la misma intensidad y continuó ampliando la diferencia con un Amicucci determinante.

El dominio fue claro y el local llegó a una máxima de 70-40, mostrando solidez incluso con la rotación del plantel. Bruno Rivero también se hizo fuerte en la pintura tras buenas asistencias de Lugli y Aliende.

Colón reaccionó sobre el cierre, pero el tercer cuarto terminó 76-55.

En el último período, Independiente mantuvo el control del juego con Rivero como referencia ofensiva cerca del aro, sin necesidad del regreso de Amicucci.

La visita logró descontar gracias a Ponce y González, quienes combinaron 45 puntos, aunque nunca pusieron en riesgo la victoria local.

El partido terminó 98-89 para Independiente, que tuvo como figuras a Amicucci y Rivero, quienes sumaron 42 puntos y 12 rebotes entre ambos. Además, Lugli estuvo cerca del triple-doble con 11 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, mientras Julien aportó 15 unidades.

Lo que viene para Inde

En la continuidad del campeonato, Independiente recibirá el lunes a Villa San Martín, en lo que será su último partido como local en la fase regular, con la ilusión intacta de meterse en los playoffs.