River visita a Huracán en el debut de Eduardo Coudet como entrenador

El Millonario enfrentará al Globo este jueves desde las 21.30 en el Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura. Será el primer partido del Chacho al frente del equipo de Núñez.

Hoy 07:07

Huracán y River Plate se enfrentarán este jueves desde las 21.30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 10 del Torneo Apertura. El encuentro marcará el debut de Eduardo Coudet como nuevo entrenador del conjunto millonario, en un contexto en el que el equipo busca levantar su rendimiento en el campeonato.

La llegada de Coudet se produjo luego de la salida de Marcelo Gallardo, cuyo segundo ciclo al frente del club finalizó tras un inicio irregular de temporada y un cierre complicado en 2025. El histórico entrenador se despidió con una victoria 3-1 frente a Banfield en el Estadio Monumental, pero el empate 1-1 ante Independiente Rivadavia en la jornada siguiente terminó de acelerar los cambios en Núñez.

Actualmente, River se ubica séptimo en la Zona A con 11 puntos y 15° en la tabla anual, por lo que el nuevo ciclo del entrenador intentará sumar rápidamente para consolidarse en puestos de playoffs antes de que el torneo avance demasiado.

En cuanto al equipo, el Chacho Coudet buscaría mantener gran parte de la base que venía utilizando Gallardo, introduciendo cambios de forma gradual. La principal incógnita pasa por la presencia de Juan Fernando Quintero, quien ya está recuperado de su lesión y podría ser titular. En caso contrario, Kendry Páez o Santiago Lencina aparecen como alternativas en la ofensiva.

Por su parte, Huracán, dirigido por Diego Martínez, llega tras una contundente victoria 3-1 ante Belgrano, aunque su campaña ha sido irregular. Antes de ese triunfo, el Globo había caído ante Estudiantes de Río Cuarto e igualado sin goles frente a Deportivo Riestra.

El partido se jugará con aforo reducido en el Ducó. Luego de varias gestiones del presidente Abel Poza, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó el ingreso de 15 mil hinchas, ya que en la zona se desarrollan operativos de seguridad vinculados al derrumbe ocurrido la semana pasada en el complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricios.

El último enfrentamiento entre ambos se disputó en agosto de 2024, cuando River y Huracán empataron 1-1 en el Monumental, con goles de Claudio Echeverri para el local y Rodrigo Echeverría para la visita.

Probable formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Posible formación de Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.