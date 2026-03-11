Belgrano va por la recuperación ante Estudiantes de Río Cuarto

El Pirata enfrentará al León este jueves desde las 19.15 en el Antonio Candini por la fecha 10 del Torneo Apertura. El equipo cordobés buscará volver al triunfo tras su última derrota.

Hoy 07:04

Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano se enfrentarán este jueves desde las 19.15 en el Estadio Antonio Candini, por la fecha 10 del Torneo Apertura. El conjunto celeste intentará recuperarse rápidamente para volver a pelear en la cima del campeonato.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llega golpeado tras la caída ante Huracán en Parque Patricios, un resultado que frenó su buena racha y lo dejó sin el liderazgo que había conseguido con solidez en las primeras fechas. Ahora, el Pirata buscará reencontrarse con su mejor versión para seguir en la pelea.

Además, el entrenador no contará con dos futbolistas importantes para este compromiso. Lisandro López y Franco Vázquez no fueron convocados por distintas molestias físicas y serán preservados pensando en el clásico del domingo ante Talleres.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto atraviesa un momento complicado en su regreso a la máxima categoría. El equipo dirigido por Iván Delfino viene de caer ante Sarmiento de Junín y acumula seis derrotas en ocho partidos desde su ascenso, un registro que lo mantiene lejos de los puestos de clasificación.

Si bien el León ha mostrado buenos pasajes de juego por las bandas, la falta de eficacia y de jerarquía en los momentos clave ha impedido que esos momentos positivos se traduzcan en resultados. Por eso, el duelo ante Belgrano aparece como una oportunidad importante para levantar cabeza ante su gente en Río Cuarto.