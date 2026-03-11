En el Kempes, Talleres e Instituto chocan en un nuevo clásico

La T y la Gloria se enfrentarán este jueves desde las 19.15 por la fecha 10 del Torneo Apertura. Ambos buscan un triunfo que los acerque a los puestos de clasificación.

Talleres y Instituto se enfrentarán este jueves desde las 19.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Ambos equipos llegan con irregularidad en los resultados y necesitan sumar para acercarse a los ocho primeros de la zona.

El conjunto dirigido por Carlos Tevez no ha logrado sostener una racha positiva en lo que va de la temporada. A pesar de tener mayor posesión y dominio territorial en varios partidos, al Matador le ha costado generar peligro en el área rival, algo que quedó en evidencia en el empate sin goles frente a San Lorenzo.

Además, la fragilidad defensiva en campo abierto ha sido otro de los problemas que ha mostrado Talleres en este 2026, un panorama que contrasta con las expectativas que existen en Barrio Jardín tras un 2025 en el que el equipo llegó a coquetear con el descenso. En ese contexto, uno de los puntos altos del plantel ha sido el rendimiento del mediocampista Matías Galarza.

Por su parte, Instituto, conducido por Diego Flores, encontró algo de estabilidad tras un complicado inicio de año. Sin embargo, el panorama todavía está lejos de ser ideal para el conjunto de Alta Córdoba, que viene de caer como local ante Unión de Santa Fe.

Ese resultado volvió a encender algunas alarmas en la Gloria, que todavía arrastra las consecuencias del irregular arranque que tuvo bajo el mando de Walter Oldrá. Con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, Instituto se encuentra fuera de los puestos de playoffs y necesita sumar para no perder terreno en la pelea por la clasificación.

El duelo promete ser intenso y decisivo, ya que tanto Talleres como Instituto saben que una victoria puede cambiar el rumbo de su campaña en el Torneo Apertura.