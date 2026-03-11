Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza se enfrentan en un duelo de necesitados

Ambos necesitan sumar de a tres para acercarse a los puestos de playoffs. Se enfrentarán este jueves desde las 17 en el Guillermo Laza por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Hoy 07:00

Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentarán este jueves desde las 17.00 en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Ambos equipos llegan con muchos empates y pocos triunfos, por lo que necesitan una victoria para arrimarse a la zona de clasificación.

El presente de Riestra dista bastante de aquel equipo que hacía del Bajo Flores una plaza difícil para cualquiera. El conjunto dirigido por Gustavo Benítez todavía no ha conseguido triunfos y tampoco ha encontrado regularidad en su juego. En la última fecha igualó 0-0 frente a Platense, en un partido que dejó polémica por un gol reclamado por el Blanquinegro que no fue convalidado.

Esa nueva igualdad dejó al equipo sin demasiado margen de error en el campeonato, ya que necesita sumar victorias para volver a meterse en la pelea y recuperar confianza.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza, dirigido por Ariel Broggi, llega tras un meritorio empate frente a Boca Juniors en La Bombonera, aunque el equipo mendocino acumula cuatro fechas sin ganar.

El conjunto cuyano ha mostrado solidez defensiva, pero le ha faltado eficacia en ataque, algo que su entrenador considera clave para sostenerse en la categoría. Tras muchos años en el Ascenso, el objetivo inmediato es mantener la categoría y evitar complicaciones con los promedios.

El duelo aparece como una oportunidad importante para ambos, que necesitan cortar la racha de empates y sumar un triunfo que les permita acercarse a los puestos de playoffs en el Torneo Apertura.