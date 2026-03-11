Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

En vivo: Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza se enfrentan en un duelo de necesitados

Ambos necesitan sumar de a tres para acercarse a los puestos de playoffs. Se enfrentarán este jueves desde las 17 en el Guillermo Laza por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Hoy 16:55

Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentarán este jueves desde las 17.00 en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Ambos equipos llegan con muchos empates y pocos triunfos, por lo que necesitan una victoria para arrimarse a la zona de clasificación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

TEMAS Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Adolescente lucha por su vida tras ser herido en el pecho de un disparo
  2. 2. “Estamos cansados de esta gente, todas las noches pasa lo mismo”: habló el padre del joven baleado en el B° Independencia
  3. 3. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  4. 4. El Comité de Emergencia de la Capital continúa con los trabajos para aliviar el desagüe del barrio La Católica
  5. 5. Denuncian por una estafa superior a los $ 26 millones a Juan Viaña y su firma Lubrinor SRL
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT