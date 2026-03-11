En vivo: Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza se enfrentan en un duelo de necesitados

Ambos necesitan sumar de a tres para acercarse a los puestos de playoffs. Se enfrentarán este jueves desde las 17 en el Guillermo Laza por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Hoy 16:55

Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentarán este jueves desde las 17.00 en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Ambos equipos llegan con muchos empates y pocos triunfos, por lo que necesitan una victoria para arrimarse a la zona de clasificación.

