Franco Colapinto afronta el Gran Premio de China de Fórmula 1

El piloto argentino afrontará este fin de semana la segunda fecha de la temporada 2026 en Shanghái, luego del triunfo de George Russell en Australia. Desde las 00:30 tendrá acción con la primera y única práctica libre.

Hoy 07:09

El argentino Franco Colapinto continuará este fin de semana su participación en la Fórmula 1 cuando se dispute el Gran Premio de China de Fórmula 1, segunda fecha de la temporada 2026. La actividad llega luego de lo que fue el triunfo de George Russell con Mercedes-Benz en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

El fin de semana tendrá formato sprint, por lo que habrá acción desde la madrugada del viernes en Argentina. Todas las actividades se desarrollarán en el Circuito Internacional de Shanghái, escenario habitual del GP chino desde su debut en 2004.

Cronograma del GP de China (horario de Argentina)

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 00.30 a 01.30

Clasificación sprint: 04.30 a 05.14

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00.00 a 01.00

Clasificación: 04.00 a 05.00

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04.00

La actividad de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en Argentina por Fox Sports. Además, estará disponible de forma online a través de Disney+.

Cómo es el circuito de Shanghái

El Circuito Internacional de Shanghái fue inaugurado en 2004 y su diseño, visto desde el aire, se asemeja al símbolo chino “shang”, que significa “arriba”. Una de sus particularidades es que la vuelta comienza con una extensa curva a la derecha (curvas 1 y 2) antes de un cambio hacia la izquierda en las curvas 3 y 4, lo que suele exigir mucho a los neumáticos delanteros.

Datos del circuito: