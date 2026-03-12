¿Conviene ducharse a la mañana o a la noche? Qué dicen los dermatólogos sobre el mejor momento del día

Especialistas explican qué factores influyen al elegir el horario de la ducha y por qué la decisión depende del tipo de piel, los hábitos y la rutina diaria.

Hoy 01:09

El debate sobre cuál es el mejor momento del día para ducharse no tiene una única respuesta. Según dermatólogos consultados por la revista especializada SELF, el horario ideal depende de factores personales como el tipo de piel, la actividad diaria y los hábitos de higiene.

Los especialistas coinciden en que no existe una regla universal entre ducharse por la mañana o por la noche. Lo más importante es mantener una rutina constante de higiene y elegir el momento que mejor se adapte a las necesidades de cada persona.

Ducharse por la mañana: ventajas para empezar el día

Para algunos dermatólogos, la ducha matutina puede ser especialmente beneficiosa para quienes sudan durante la noche o tienen piel grasa.

El dermatólogo Gary Goldenberg, profesor clínico asociado de dermatología en la Universidad de Mount Sinai, explicó que bañarse por la mañana permite eliminar el sudor y la grasa acumulados durante el sueño, lo que ayuda a comenzar el día con la piel limpia.

Sin embargo, el especialista aclara que no existe una opción definitiva. “Todo se reduce a la preferencia personal”, señaló en declaraciones citadas por SELF.

Ducharse por la noche: ideal para eliminar suciedad y bacterias

Otros especialistas destacan los beneficios de la ducha nocturna, especialmente para quienes pasan gran parte del día fuera de casa.

La dermatóloga Cindy Wassef, profesora asistente en la Universidad Rutgers, sostiene que bañarse antes de dormir permite retirar bacterias, hongos, contaminación y suciedad acumulada durante el día, lo que ayuda a mantener más limpia la ropa de cama.

Además, la dermatóloga Ife J. Rodney, profesora asociada en la Universidad Johns Hopkins, señala que la noche suele ser el momento ideal para aplicar crema hidratante, ya que se dispone de más tiempo para el cuidado de la piel y la restauración de la humedad cutánea.

Qué recomiendan los dermatólogos según cada caso

Los especialistas señalan que, en determinadas situaciones, el horario de la ducha sí puede influir en la salud de la piel.

Por ejemplo, las personas que padecen afecciones dermatológicas como eccema o psoriasis deben prestar más atención a la forma de bañarse que al horario. Los expertos recomiendan:

Duchas de entre 5 y 10 minutos.

Utilizar agua tibia, no caliente.

Aplicar crema hidratante inmediatamente después de secarse.

En estos casos, algunos dermatólogos sugieren la ducha nocturna, ya que ayuda a eliminar irritantes acumulados durante el día.

Qué pasa con quienes hacen ejercicio

Los especialistas coinciden en que las personas que practican actividad física deben ducharse inmediatamente después de entrenar, sin importar el horario.

Esto ayuda a prevenir problemas en la piel como:

* Acné

* Foliculitis

* Infecciones cutáneas

Del mismo modo, quienes trabajan en ambientes con polvo, suciedad o contaminantes deberían bañarse al llegar a casa para evitar que esos residuos permanezcan en la piel o en la ropa de cama.

Consejos básicos para una ducha saludable

Más allá del horario, los dermatólogos destacan que existen reglas básicas para cuidar la piel durante la ducha:

* Evitar el agua muy caliente, que puede resecar la piel.

* Limitar la ducha a menos de 10 minutos.

* Usar jabones suaves y sin fragancia para reducir irritaciones.

* Evitar las esponjas de baño, ya que pueden acumular bacterias y hongos.

* Secar la piel con toques suaves, sin frotar.

En conclusión, los especialistas coinciden en que el mejor momento para ducharse depende de cada persona. La clave está en mantener una rutina de higiene adecuada y adaptarla a las necesidades de la piel, la actividad diaria y las preferencias individuales.