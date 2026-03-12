Dictan prisión preventiva para un hombre acusado de incendiar la casa de su expareja

La medida fue dispuesta por la Justicia tras un pedido de la fiscalía que investiga el hecho ocurrido en enero. El imputado continuará detenido mientras avanza la causa por el presunto incendio intencional de la vivienda.

Hoy 06:48

La Justicia de Santiago del Estero resolvió dictar prisión preventiva para un hombre que se encuentra imputado por el delito de incendio en perjuicio de su expareja, en el marco de una causa que investiga un hecho ocurrido el 24 de enero de 2026.

El pedido fue formulado por la fiscal Silvia Jaime Luna, integrante de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar Capital del Ministerio Público Fiscal, quien sostiene la acusación contra el imputado, con quien la víctima tiene una hija en común.

Según la investigación, el episodio tuvo lugar alrededor de las 14:30 de ese día, cuando el acusado se comunicó telefónicamente con la mujer para preguntarle si pensaba regresar a su vivienda y le manifestó que el inmueble se estaba incendiando.

En ese momento la víctima no se encontraba en la casa, ya que estaba en la vivienda de su madre. Poco después, el hombre volvió a contactarla y le envió fotografías del domicilio envuelto en llamas.

De forma simultánea, una vecina también se comunicó con la mujer para advertirle lo que estaba ocurriendo y le aseguró que había visto al acusado retirarse del lugar momentos antes de que comenzara el incendio.

Durante la audiencia correspondiente, la defensa del imputado solicitó su excarcelación, pero el planteo fue rechazado. Finalmente, la jueza de Género Cecilia Laportilla resolvió hacer lugar al requerimiento del Ministerio Público Fiscal y dispuso que el acusado permanezca detenido bajo la medida de prisión preventiva.

De esta manera, el imputado seguirá privado de su libertad mientras continúa la investigación, en la que se busca determinar las circunstancias en que se produjo el incendio y la eventual responsabilidad penal del acusado.