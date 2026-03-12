Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 22º
X
Policiales

Dictan prisión preventiva para un hombre acusado de incendiar la casa de su expareja

La medida fue dispuesta por la Justicia tras un pedido de la fiscalía que investiga el hecho ocurrido en enero. El imputado continuará detenido mientras avanza la causa por el presunto incendio intencional de la vivienda.

Hoy 06:48

La Justicia de Santiago del Estero resolvió dictar prisión preventiva para un hombre que se encuentra imputado por el delito de incendio en perjuicio de su expareja, en el marco de una causa que investiga un hecho ocurrido el 24 de enero de 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El pedido fue formulado por la fiscal Silvia Jaime Luna, integrante de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar Capital del Ministerio Público Fiscal, quien sostiene la acusación contra el imputado, con quien la víctima tiene una hija en común.

Según la investigación, el episodio tuvo lugar alrededor de las 14:30 de ese día, cuando el acusado se comunicó telefónicamente con la mujer para preguntarle si pensaba regresar a su vivienda y le manifestó que el inmueble se estaba incendiando.

En ese momento la víctima no se encontraba en la casa, ya que estaba en la vivienda de su madre. Poco después, el hombre volvió a contactarla y le envió fotografías del domicilio envuelto en llamas.

De forma simultánea, una vecina también se comunicó con la mujer para advertirle lo que estaba ocurriendo y le aseguró que había visto al acusado retirarse del lugar momentos antes de que comenzara el incendio.

Durante la audiencia correspondiente, la defensa del imputado solicitó su excarcelación, pero el planteo fue rechazado. Finalmente, la jueza de Género Cecilia Laportilla resolvió hacer lugar al requerimiento del Ministerio Público Fiscal y dispuso que el acusado permanezca detenido bajo la medida de prisión preventiva.

De esta manera, el imputado seguirá privado de su libertad mientras continúa la investigación, en la que se busca determinar las circunstancias en que se produjo el incendio y la eventual responsabilidad penal del acusado.

TEMAS Tribunales Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. VIDEO | Dramático operativo: así detuvieron a Sebastián Corti, implicado en una causa por presunta violencia de género
  2. 2. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  3. 3. El Comité de Emergencia de la Capital continúa con los trabajos para aliviar el desagüe del barrio La Católica
  4. 4. Carmiña fue expulsada de Gran Hermano por expresiones racistas dentro de la casa
  5. 5. El próximo 31 de marzo vencerá el plazo para el pago anual adelantado con descuentos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT