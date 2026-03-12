El INDEC difundirá este jueves la inflación de febrero y estiman que rondará el 3%

Analistas privados proyectan que el Índice de Precios al Consumidor se habría mantenido en niveles similares a enero, impulsado principalmente por subas en alimentos, tarifas y servicios.

Hoy 07:39

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el dato oficial de inflación correspondiente a febrero. De acuerdo con estimaciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se habría ubicado cerca del 3% mensual, en línea con el 2,9% registrado en enero.

Según los analistas relevados por la agencia Noticias Argentinas, el índice inflacionario continuaría en niveles elevados y mantendría la tendencia alcista que se observa desde mediados de 2025. Solo algunas mediciones privadas estimaron un resultado por debajo del dato del primer mes del año.

El indicador oficial que difundirá el organismo estadístico reflejaría, de confirmarse las proyecciones, que la inflación todavía no logra perforar el umbral del 3% mensual. Esta dinámica se consolidó desde septiembre del año pasado, cuando los registros volvieron a superar el 2%.

En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina estimó que la inflación de febrero habría sido del 2,7%. Además, proyectó que el índice interanual podría cerrar el 2026 en torno al 26,1%.

Un cálculo similar difundió la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), que ubicó la inflación de los trabajadores también en 2,7% durante febrero. Con este resultado, el indicador acumularía un aumento de 5,5% en los dos primeros meses del año y una variación interanual del 31,1%.

Por su parte, la consultora Equilibra estimó que el índice mensual alcanzó el 2,9%, con fuertes incrementos en vivienda, agua, electricidad y combustibles (6,3%), además de subas en alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%), restaurantes y hoteles (3,4%) y comunicación (3,3%).

El economista de la consultora, Gonzalo Carrera, explicó que el comportamiento de los precios responde a un cambio en los precios relativos. “Mientras la ropa y los bienes durables se abaratan, las tarifas de servicios públicos, carnes, alquiler y restaurantes se encarecen y ganan peso en el gasto de los hogares”, señaló.

Otras consultoras también registraron presiones en el rubro alimentos. EcoGo estimó que el aumento en ese sector fue del 2,9% en febrero, con fuertes subas en carne (5,2%), aceites (6,8%) y verduras (3,2%), que impulsaron el índice a pesar de bajas en algunas frutas.

En tanto, la Fundación Libertad y Progreso calculó que la inflación del mes habría cerrado en 2,8%, con una variación interanual del 32,7%. Según la entidad, el resultado implicaría una desaceleración en el ritmo inflacionario tras ocho meses consecutivos de subas.

Finalmente, el relevamiento de la consultora C&T para el Gran Buenos Aires marcó una inflación mensual del 2,9% en febrero, con aumentos impulsados principalmente por los rubros vivienda, alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones. Según ese informe, el IPC interanual se ubicaría cerca del 30,8%.