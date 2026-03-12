Kate Winslet será protagonista en “The Hunt for Gollum”, la nueva historia del Señor de los Anillos

La actriz será el principal personaje femenino de “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, el nuevo film ambientado en la Tierra Media que dirigirá Andy Serkis y que llegará a los cines en diciembre de 2027.

Hoy 07:42

La actriz Kate Winslet se incorporará al elenco de “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, la nueva película ambientada en la Tierra Media creada por J.R.R. Tolkien. La información fue confirmada por el medio especializado Deadline, que también señaló que Winslet tendrá el principal rol femenino de la historia, aunque todavía no se reveló qué personaje interpretará.

La película será dirigida por Andy Serkis, quien además volverá a ponerse en la piel de Gollum, uno de los personajes más icónicos de la saga. El film también contará con el regreso de Ian McKellen como Gandalf y Elijah Wood como Frodo Bolsón.

En paralelo, en las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre posibles nuevas incorporaciones al reparto. Entre los nombres mencionados aparecen Anya Taylor-Joy y Leo Woodall, aunque por ahora no existe confirmación oficial. Según esas especulaciones, Taylor-Joy podría interpretar a Arwen, mientras que Woodall sería el encargado de dar vida a un nuevo Aragorn.

La historia se desarrollará entre los acontecimientos de “La batalla de los Cinco Ejércitos” y “La comunidad del anillo”. La trama seguirá a Aragorn en su misión de perseguir y capturar a Gollum antes de que la criatura revele a Sauron la ubicación del Anillo Único.

El rodaje está previsto para mayo próximo en Nueva Zelanda, uno de los escenarios tradicionales de la saga, y su estreno mundial se proyecta para diciembre de 2027.

Este proyecto forma parte del acuerdo anunciado en febrero de 2023 entre Warner Bros., New Line Cinema y Embracer Group, empresa que adquirió los derechos de Middle-earth Enterprises. La compañía posee numerosas licencias vinculadas al universo de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”.

La producción contará además con el respaldo creativo de Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, responsables de las trilogías cinematográficas de la saga. Walsh y Boyens también participan en el guion, junto a Arty Papageorgiou y Phoebe Gittins.

Desde la producción aclararon además que este proyecto no tiene relación con la serie “El Señor de los Anillos: Los anillos de poder”, producida por Prime Video, cuya tercera temporada se estrenará durante 2026.